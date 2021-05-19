AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştıran öğrenciler, kayıt yenilemenin naısl yapılacağını merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem kayıt yenileme işlemleri için AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunu merak ediyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan ve 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ara verilmiştir. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda AÖL ve AÖO kayıt yenileme işlemlerine değinildi. Yazıda, 2020-2021 yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran 2021 mesai saati bitimi tarihine kadar yapılacağı ifade edildi.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin senede 2 dönem, 3. dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunlu olmaktadır. Öğrenciler, sınavlara girebilmek amacıyla kayıt yenilemeli ve ders seçimi yapmalıdırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan iş takviminde yayınlanmaktadır.