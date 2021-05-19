AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştıran öğrenciler, kayıt yenilemenin naısl yapılacağını merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem kayıt yenileme işlemleri için AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusunu merak ediyor. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman?
AÖL kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan ve 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ara verilmiştir. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs ve 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazıda AÖL ve AÖO kayıt yenileme işlemlerine değinildi. Yazıda, 2020-2021 yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran 2021 mesai saati bitimi tarihine kadar yapılacağı ifade edildi.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin senede 2 dönem, 3. dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunlu olmaktadır. Öğrenciler, sınavlara girebilmek amacıyla kayıt yenilemeli ve ders seçimi yapmalıdırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan iş takviminde yayınlanmaktadır.
İlk olarak Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her sene belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 senesinde, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Halk Bankası ayrı olarak havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına ya da söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engellemektedir. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru olarak hesaba yatırdığınızdan emin olmalısınız.
İkinci adım olarak öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ya da donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini beklemeliler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.
Son olarak öğrencilik durumu aktif hale gelmiş olan öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçmeliler. Ders seçimindeki bütün sorumluluk ise öğrenciye aittir.
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