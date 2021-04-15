AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem kayıt tarihleri ile ilgili açıklama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), liseyi açıktan okuyarak bitirmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AÖL sınavlarının 2021 Temmuz ayında yapılması planlanıyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavların yüz yüze mi yoksa çevrimiçi olarak internet üzerinden mi yapılacağı ise önümüzdeki dönemde salgının seyrine göre şekillenecek.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

2021 3. dönem AÖL kayıt yenileme tarihi de henüz net olarak ilan edilmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda tarihin duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldikçe mynet.com’dan duyurulacak.

2021 AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının Temmuz ayı olarak belirlendi. Temmuz'un kaçında olacağı henüz resmi olarak ilan edilmedi. Zira salgının gidişatına göre sınav tarihlerinde ve sınavın yapılma şeklinde değişiklik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla "Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman?" sorusuna şuan için Temmuz ayı yanıtı verilse de bu süreçte vaka sayısı tahminlerin üzerinde seyrederse sınavın ertelenme durumu söz konusu olabilir.

AÖL SINAVI ONLINE Mİ?

İlk iki dönem AÖL sınavları online olarak gerçekleşmişti. 3. dönem AÖL sınavları nasıl olacak, AÖL sınavı online mi olacak? sorusuna ise ilgili yerlerden net bir bilgi gelmedi. Ancak salgın nedeniyle çıkacak bir kararla sınavın online olarak gerçekleşmesi de ertelenmesi de mümkün.