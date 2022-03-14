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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MEB Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

14.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları, 1 Mart'ta gerçekleştirilen ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlara giren Açık Lise öğrencileri tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile sınava ilişkin merak edilenleri sizler için derledik...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MEB Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca Açık Lise öğrencisi AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına giren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtına ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Gözler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 15 Mart tarihine kadar sınava itiraz edebilecek. Sonuçların Mart ayının sonunda açıklaması bekleniyor.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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