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AÖL sınav sonuçları bugün açıklandı mı 2022? Ne zaman belli olur? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

23.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖL sınav sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Açık Lise öğrencileri, 1 Mart'ta yapılan ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya kitlendi. Peki AÖL sonuçları bugün açıklandı mı? Ne zaman belli olur? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AÖL sınav sonuçları bugün açıklandı mı 2022? Ne zaman belli olur? MEB AÖL 2. Dönem online sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Çok sayıda Açık Lise öğrencisi, AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarını internette araştırmayı sürdürüyor. 1 Mart'ta yapılan ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlara giren Açık Lise öğrencileri sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Gözler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda AÖL sonuçları bugün açıklandı mı? Ne zaman belli olur? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2. Dönem Sınav sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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