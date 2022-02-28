AÖL sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavlarının yapılmasının ardından merak konusu oldu. Öğrenciler Açık Lise sınavları ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki AÖL sınavları ne zaman 2022? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖL sınavları ile ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacak.

Yine 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı ise Aralık 2022 tarihinde e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

İkinci dönem Açık Lise sınavlarının, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

