AP: Türkiye ile tam üyelik müzakereleri askıya alınsın

AP'nin İspanyol parlamenteri Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı karar tasarısı büyük bir oy farkıyla kabul edildi. Oylamada,480 "evet", 64 "hayır", 150 "çekimser" oyu çıktı.

Kabul edilen raporda, Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu'nun, daha önceki yıllara oranla Türkiye’ye çok daha fazla sert eleştiriler yöneltildiği gözlendi.

"AB-Türkiye ilişkilerinin tarihi olarak en düşük seviyesinde olduğu" tespiti yapılan raporda, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut gidişatın acilen ve tutarlı biçimde tersine dönmemesi halinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısı yapıldı.

Kabul edilen bir değişiklik önergesiyle Türkiye'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesi çağrısında bulunuldu ve bunun Türk ve Ermeni halkları arasındaki barışa katkı sağlayacağı ifade edildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, (AP'nin) nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.