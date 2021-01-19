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Apandisit nedir? Apandisit belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmayın!

19.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Apendiks adı verilen yapı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın birleştiği bölgede, karnın sağ alt kadranında, dışarıya doğru uzanan ve bir boşluğu olan oluşumdur. Bu oluşumun iltihaplanması durumuna apandisit adı verilmektedir. Genellikle cerrahi müdahaleyi gerektiren, karın zarının acil girişimini gerektiren bir hastalık tablosudur.

Apandisitin oluşabilmesi için değişik faktörler söz konusudur. Burada en çok görülen kalın bağırsakta olan açıklığın tıkanması olabilir. Bu tıkanma büyük abdestin sertleşerek o bölgeyi tıkaması şeklinde olabilir. Gıdalara bağlı olarak bölgenin tıkanması söz konusu olabilir.

Apandisit dümeninin kalın bağırsağa açılan ağzı tıkandığında basıncın artması meydana gelir. Böylelikle apandisitin uç kısmı beslenemez, buna bağlı olarak delinmesi ortaya çıkabilir.

APANDİSİT TÜRLERİ NELERDİR?

Apandisit genellikle apendiks adı verilen parmaksı oluşumun iltihaplanmasını tarif etmektedir. Bu durumda apandisit meydana gelebilir, tıkacın basınçla geriye dönmesi sonucu bu tablonun geriye dönmesi söz konusu olabilir. Bunlara akut apandisit denmektedir.

Ancak apandisitin delinerek apse yapması söz konusu olabilir. Buna apendiks delinmesine bağlı apse adı verilir. Ya da apandisitin küçük küçük delinmesi ve karın içerisinde yağ dokusunun o bölgeyi kapatması olabilir. Buna maskelenmiş apandisit adı verilir.

Ya da bu apandisite bağlı mikroorganizmaların kan yoluyla karaciğere giderek karaciğer apselerine yol açmaları söz konusu olabilir. Karın zarının yaygın iltihabı tablosu gelişebilir ki, bu durum tedavi edilmezse hastaların hayatlarının tehlikeye girme durumu söz konusu olabilir.

APANDİSİT NEDEN TIKANIR?

Apendiks adı verilen oluşumun kalın bağırsağa açılan bir ağzı vardır. 8 - 10 cm. boyunda eldiven şeklinde dışarı çıkan bir uzantıdır. Anatomik olarak bu kalın bağırsağa açılan dümen darsa, herhangi bir sert madde bu bölgeyi tıkayabilir. Meyve çekirdekleri ya da sertleşmiş parçalar bunu yapabilir.

Dümen tıkandığı için, apendiks içinden olan salgının bağırsağa akması önlenir. Bu önlemeye bağlı olarak apendikste bir gerilme söz konusu ve buna bağlı olarak beslenme bozukluğu olabilir. Beslenmemeye bağlı olarak da dokunun ölmesi ve delinmesi meydana gelir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Apendiks denilen kalın bağırsağın ilk başlangıç bölgesindeki çıkıntının değişik nedenlerle iltihaplanmasına apandisit denmektedir. Bu tablo ilk başta karında yaygın bir ağrıyla kendini belli edebilir. Zamanla bu ağrı karnın sağ alt kadranına toplanır. Hastanın iştahsızlığı, bulantısı ve bazen kusması bu tabloya eşlik eder.

Apandisit olan hastalar, hareket etmekten zorlanırlar, öksürük ve kahkahada ağrı çekmektedirler. İlerleyen tabloda bütün karnı ağrıyabilir. Hastalar derin nefes alırken bile ağrı hissederler. Belirli bir süre sonra ateş yükselebilir. Bu tabloda mutlaka acil bir ameliyat gerekir.

APANDİSİT ŞÜPHESİ OLAN DURUMLARDA NE YAPILMALIDIR?

Apandisit şüphesi demek, karında bir ağrının olması, hastanın iştahın olmaması, ateş ve kusmayla karakterize bir hastalıktır. Karın içerisinde karın zarını rahatsız eden bir iltihaplanma söz konusudur. Bu şüpheyle hastaneye gelen hastalara önce kan tetkikleri yapılır, ultrasonografi ile bölgedeki formasyona bakılır. Ayırıcı teşhis adı verilen çalışmalar yapılır.

APANDİSİT TANISI NASIL KONUR?

Karın ağrısı şikayetiyle acile başvuran hastalarda, apandisit şüphesini mutlaka araştırmak gerekir. Apandisite benzeyen, karın zarı iltihabı yapan durumları mutlaka ayırt etmek gerekir. Bu hastaların çok yüksek olmayan ama normalin de üzerinde olan bir ateşleri söz konusudur.

Ağrıların başlangıcını ve karakterini mutlaka bilmek gerekir. Ağrı önce karında yaygın olarak başlar, daha sonra karnın sağ alt kadranına yayılıyor olması gerekir. Ağrının vasfının da devamlı olması ve çok şiddetli şekilde değil rahatsız edici nitelikte olması gerekir. Ağrının vasfı apandisit için çok önemlidir. Kanda iltihap belirtilerinin de yüksek olması gerekir. Ultrasonografiyle tanımlamada sıkıntı yaşandıysa tomografi çekilebilir.

APANDİSİT GÖRÜLME RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR?

Apandisit genellikle gençlerin hastalığı olarak söylenir. Genç yaş grubunun hastalığıdır. Erkeklerde tanınması daha kolaydır. Ancak genç hanımlarda ayırıcı teşhisin mutlaka yapılması gerekir. Çünkü jinekolojik bir takım rahatsızlıklar da apandisite benzeyebilir. Çocuk yaş grubundaki apandisitlerle yaşlıların apandisiti de hayati tehlike açısından önemlidir. Çünkü çocukların ve yaşlıların ağrıları bilememeleri söz konusudur.

APANDİSİT AMELİYAT EDİLMEZSE NE OLUR?

Apandisit oluştuğunda mutlaka ameliyatla enfekte olan bölgenin çıkartılması gerekir. Geciken vakalarda apandisitin delinmesi, karın zarının içerisine iltihap yayılması, daha da gecikmede hayati tehlikeler söz konusu olabilir. Karın içi apse oluşabilir, cerrahi tedavi edilmesi gerekir. Gecikme durumunda bu apsenin karın içerisindeki diğer organlara yayılması ve bunları delmesi söz konusu olabilir. Gecikmiş apandisitte kan yoluyla karaciğere taşınan mikroorganizmaların apse oluşturması söz konusudur. Karaciğer apselerin de hayati tehlikelere yol açtığını belirtmek gerekir.

APANDİSİT AMELİYATI ÖNCESİ HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR?

Apandisit ameliyatı acil şartlarda yapılan bir operasyon şeklidir. Hastanın zaten teşhis edilmesi için önceden çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra da hastanın ameliyatına karar verilir. Prensip hastaların en az 4 saatlik açlık durumu olmasıdır. Hastanın yaş grubuna göre anestezi risklerini azaltacak tedbirleri almamız gerekir. Apandisit teşhisi koyduktan sonra en erken dönemde ameliyat edilmesi gereken bir tablodur.

AÇIK APANDİSİT AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Apendiksin iltihaplanması durumunda, apendiksin çıkartılması ve apsenin boşaltılması gerekir. Genellikle karnın sağ alt kadranında yapılan bir kesiyle karın boşluğuna girilir. Buradaki boşluktan apendiks dışarı çıkarılır ve kökü bağlanır. Eğer orada apse ya da enfeksiyon oluşumu varsa, enfeksiyonu alacak bir tüp yerleştirilir ve birkaç gün sonra çıkartılır.

KAPALI APANDİSİT AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Kapalı apandisit ameliyatı yönteminde, göbek altından kesiyle karnın içerisine girilir. Bir ışık kaynağı karnın içerisine sokulur. Ardından bir ekrana karnın görüntüsü yansıtılır. Bazen apandisit şüphesi taşıdığımız hastalarda da bunu uygularız.

Eğer apandisit olduğunu görüyorsak, karnın sağ tarafında iki delikten karnın içerisine girilir. Apandisit kökünden bağlanarak bu delikten dışarı çıkarılır.

APANDİSİT AMELİYATI SONRASI HASTA ANELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Apandisit ameliyatından sonra, hastalar genellikle bir ya da iki gün hastanede kalırlar. Eğer enfeksiyon tablosu çok yaygın değilse, yoğun bakımı gerektirecek bir sertlik tablo söz konusu değilse hastalar bir kaç gün içerisinde taburcu edilirler.

Apse oluşma durumlarında bazen cildi açık bıraktığımız olabilir. Cilde yayılan bir apse ameliyattan sonra gelişebilir. Hastaların genellikle ateşleri olduğunda ve halsizlik çektiğinde, hastaneye gidip tekrar kontrolde bulunmaları gerekebilir.

APANDİSİT AMELİYATININ RİSK VE KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Apandisit ameliyatı yapılacak durumlarda oradaki apandisitin çıkartılması, orada oluşmuş apse varsa o apsenin boşaltılmasını gerektiren bir durumdur. Ameliyat sırasında karın içerisinde organ yaralanmaları olabilir. Anestezinin kendine bağlı komplikasyonları söz konusu olabilir. Ameliyattan sonra karın içerisinde yeni apseler meydana gelebilir. Bazen kan yoluyla taşınan mikroorganizmalar karaciğerde apseler meydana getirebilir.

AKUT APANDİSİT VE KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Akut apandisit, kalın bağırsağın sağ yarısında yer alan ve appendix adı verilen organın iltihaplanmasıdır. Bu iltihap başlıca iki sebeple olur. Birincisi, appendix organının iç kısmına bazı gıda ve dışkı artıklarının girmesi, bunlarla tıkanmasıdır. İkincisi, bölgede lenf bezlerinin şişmesi sebebiyle appendix organının iltihaplanması meydana gelir.

Akut apandisit, bazı komplikasyonlarla seyredebilir. Bunlar arasında appendixin iltihaplanması, appendixin iltihaplandıktan sonra delinme yapması ya da appendixin delinme yaptıktan sonra karın zarında yaygın iltihap yapması, akut apandisitin apse oluşturması ve karın sağ alt bölümünde bir kitle oluşturmasıdır.

APANDİSİTİN SEBEPLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut apandisit, kalın bağırsağın sağ yarısında yer alan ve appendix adı verilen organın iltihaplanmasıdır. Bu iltihap başlıca iki sebeple olur. Birincisi, appendix organının iç kısmına bazı gıda ve dışkı artıklarının girmesi, bunlarla tıkanmasıdır. İkincisi, bölgede lenf bezlerinin şişmesi sebebiyle appendix organının iltihaplanması meydana gelir.

Apandisit hastalığı başlıca karnın sağ alt tarafında ağrı, bulantı, ateş, iştahsızlık ve bazen de kusma ile kendini belli eder.


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