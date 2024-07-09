Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Müteahhit binanın girişine duvar ördü

Mersin Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartman sakinleri evden çıkacakları anda kapının girişinin duvarla örüldüğünü görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bina sakinleri, evlerine gelen bazı bina sakinleri giriş kapısına duvar örüldüğünü gördü. Beklenmedik bu durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan bina sakinleri diğer taraftan açılan kapıdan binaya gireceklerini öğrendi.

İsmi verilmeyen müteahhidin kullanılan giriş kapısının bulunduğu ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp, kiraya verdi. Bina sakinleri olayı mahkemeye taşıdı.

ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER, ANCAK GİRİŞ KAPISI ARTIK YOKTU

Bina sakini olan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, hasta ziyareti için bir süreliğine şehir dışına gittiğini, evine döndüğünde ise binanın giriş kapısına duvar örülmüş olduğunu görmesi üzerine şaşkına döndü. Evine girmek isteyen fenomen Başoğul, binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark etti.

Başoğul, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi. 28. Maddeden ortak kullanım alanı ve müteahhitliğin iptali ile ilgili mahkemeye verdiğimiz süreçten sonra yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Burada yaşlılar var, çocuklarımız var. Yani bu yapılan merdiven oldukça tehlikeli ve hiçbir tutunacak tarafı yok. Buradan aşağı düşecek insanın olası bir facia yaşamaması işten bile değil" diye belirtti.

‘’ORTAK KULLANIM ALANINI GAST EDEREK DAİREYE ÇEVİRDİ’’

Bina sakinlerinden Fatih Dinç, eve geldiklerinde binanın kapısının duvarla örülmüş olduğunu ifade ederek, "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine maalesef duvar örmüşler. Bizim müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi" dedi.

ESPRİLİ BİR ŞEKİLDE TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Komik videolar paylaşan sosyal medya fenomeni Başoğul ve babası, yaşadıklarını komik bir video şeklinde takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, olay esprili şekilde anlatılıyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





