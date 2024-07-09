HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Müteahhit binanın girişine duvar ördü

Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Müteahhit binanın girişine duvar ördü

09.07.2024 11:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yaşanan akıl almaz olayda bina sakinleriyle davalık olan müteahhit, giriş kapısına duvar örtü. Gerekçe ise, gerçek kapının binanın diğer tarafında olmasını iddia etmesiydi. Müteahhit giriş kapısının bulunduğu ortak kullanılan alanı daireye dönüştürüp kiraya verdi. Olay, mahkemeye taşındı.

Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Müteahhit binanın girişine duvar ördü

Mersin Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartman sakinleri evden çıkacakları anda kapının girişinin duvarla örüldüğünü görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bina sakinleri, evlerine gelen bazı bina sakinleri giriş kapısına duvar örüldüğünü gördü. Beklenmedik bu durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan bina sakinleri diğer taraftan açılan kapıdan binaya gireceklerini öğrendi.
İsmi verilmeyen müteahhidin kullanılan giriş kapısının bulunduğu ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp, kiraya verdi. Bina sakinleri olayı mahkemeye taşıdı.

duvar2

ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER, ANCAK GİRİŞ KAPISI ARTIK YOKTU

Bina sakini olan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, hasta ziyareti için bir süreliğine şehir dışına gittiğini, evine döndüğünde ise binanın giriş kapısına duvar örülmüş olduğunu görmesi üzerine şaşkına döndü. Evine girmek isteyen fenomen Başoğul, binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark etti.
Başoğul, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi. 28. Maddeden ortak kullanım alanı ve müteahhitliğin iptali ile ilgili mahkemeye verdiğimiz süreçten sonra yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Burada yaşlılar var, çocuklarımız var. Yani bu yapılan merdiven oldukça tehlikeli ve hiçbir tutunacak tarafı yok. Buradan aşağı düşecek insanın olası bir facia yaşamaması işten bile değil" diye belirtti.

duvar 3

‘’ORTAK KULLANIM ALANINI GAST EDEREK DAİREYE ÇEVİRDİ’’

Bina sakinlerinden Fatih Dinç, eve geldiklerinde binanın kapısının duvarla örülmüş olduğunu ifade ederek, "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine maalesef duvar örmüşler. Bizim müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi" dedi.

sosyn

ESPRİLİ BİR ŞEKİLDE TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Komik videolar paylaşan sosyal medya fenomeni Başoğul ve babası, yaşadıklarını komik bir video şeklinde takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, olay esprili şekilde anlatılıyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldilerAnkara bu düğünü konuşuyor: Nikah masasında bir araya geldiler
Motosiklet üzerinde dans etti, kuralları hiçe saydı!Motosiklet üzerinde dans etti, kuralları hiçe saydı!
Dikkat: Serinlemek isterken sağır olmayın!Dikkat: Serinlemek isterken sağır olmayın!
Anahtar Kelimeler:
Müteahhit bina
En Çok Okunan Haberler
Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

Nagehan Alçı konuşmakta zorlandı! "Boğazıma yapıştı" diyerek itiraf etti

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

En düşük emekli maaşına iki düzenleme!

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Ersan Şen ağzını açtığına bile bin pişman

Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu iddia eden fenomene büyük şok

Dilan Polat'ı sektöre soktuğunu iddia eden fenomene büyük şok

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünyaya seslenecek! "Gündeme taşıyacağız"

Dünyaya seslenecek! "Gündeme taşıyacağız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.