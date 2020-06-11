Apple'a Çin müdahalesi! Bir uygulamanın daha fişini çekti

Apple veya Google, iOS ve Android gibi iki büyük platformun sahibi olan bu şirketler platformlarının uygulama marketlerini de sürekli denetliyorlar. Bu denetim süreçlerinde birçok uygulama platforma uygun olmadığı için App Store ve Google Play'den kaldırılıyor. Fakat Apple'ın 'artık bizimle deyilsin' dediği uygulama, çeşitli tartışmalara yol açtı. O uygulamanın adı Pocket Casts'ti.

APPLE POCKET CASTS'İ KALDIRDI

Pocket Casts, bir podcast yazılımı. Görünürde uygulamanın engel teşkil eden herhangi bir yanı yok. Ama Apple uygulamayı ani bir kararla kaldırdı. Bu kararın ardından Pocket Casts resmi Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Pocket Casts yaptığı açıklamada uygulamanın Çin hükümetinden gelen bir talep dolayısıyla kaldırıldığını iddia etti.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won't be censoring podcast content at their request. — Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020

BU BİR SANSÜR DEDİLER

Pocket Casts'in iddiasına göre Çin yönetimi, Apple'dan uygulamanın Çin App Store'undan kaldırılmasını talep etti. Bu talebin sonucunda da uygulama Çin App Store'undan kaldırıldı. Kendilerine de Çin'den böyle bir talebin geldiğini söyleyen Pocket Casts, bu hamlenin bir sansür olduğunu söyleyerek 'podcast içeriklerini onların istekleri üzerine sansürlemeyeceğiz.' diyerek Çin hükümetine ve Apple'a meydan okudu.

