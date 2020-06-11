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Apple'a Çin müdahalesi! Bir uygulamanın daha fişini çekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Apple, Pocket Casts uygulamasını kaldırdı. Kullanıcı sayısı hayli yüksek olan Pocket Casts, Apple'ın kararıyla App Store'a veda etti. Pocket Casts'in resmi Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre ise bu kararın arkasında Çin yönetimi var.

Apple'a Çin müdahalesi! Bir uygulamanın daha fişini çekti

Apple veya Google, iOS ve Android gibi iki büyük platformun sahibi olan bu şirketler platformlarının uygulama marketlerini de sürekli denetliyorlar. Bu denetim süreçlerinde birçok uygulama platforma uygun olmadığı için App Store ve Google Play'den kaldırılıyor. Fakat Apple'ın 'artık bizimle deyilsin' dediği uygulama, çeşitli tartışmalara yol açtı. O uygulamanın adı Pocket Casts'ti.

APPLE POCKET CASTS'İ KALDIRDI

Pocket Casts, bir podcast yazılımı. Görünürde uygulamanın engel teşkil eden herhangi bir yanı yok. Ama Apple uygulamayı ani bir kararla kaldırdı. Bu kararın ardından Pocket Casts resmi Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Pocket Casts yaptığı açıklamada uygulamanın Çin hükümetinden gelen bir talep dolayısıyla kaldırıldığını iddia etti.

BU BİR SANSÜR DEDİLER

Pocket Casts'in iddiasına göre Çin yönetimi, Apple'dan uygulamanın Çin App Store'undan kaldırılmasını talep etti. Bu talebin sonucunda da uygulama Çin App Store'undan kaldırıldı. Kendilerine de Çin'den böyle bir talebin geldiğini söyleyen Pocket Casts, bu hamlenin bir sansür olduğunu söyleyerek 'podcast içeriklerini onların istekleri üzerine sansürlemeyeceğiz.' diyerek Çin hükümetine ve Apple'a meydan okudu.

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