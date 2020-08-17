HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'a tepkiler büyüyor: Şimdi de Facebook Fortnite'a destek çıktı!

Apple'a tepkiler büyüyor: Şimdi de Facebook Fortnite'a destek çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Apple ve Google'ın Fortnite yasağının yankıları sürüyor. Fortnite için ##FreeFortnite kampanyası başlatan Epic Games'e bir destek de Facebook'tan geldi. Facebook, Facebook Pay üzerinden Apple'ın komisyonunu eleştirdi.

Apple'a tepkiler büyüyor: Şimdi de Facebook Fortnite'a destek çıktı!

Fortnite yasağı sonrası tartışmalar bitmek bilmiyor. Apple'ın ve Google'ın battle royale oyunu Fortnite'ı ansızın App Store ve Google Play'den kaldırmasıyla başlayan süreç, başka uygulamaların da destek çıkmasıyla bir tür mücadeleye dönüştü. Apple'ın önceden koyduğu kuralları çiğneyerek kendi ödeme sistemini Fortnite'a getiren Epic Games, önce Spotify'dan şimdi ise Facebook'tan destek aldı.

FACEBOOK FORTNİTE'A DESTEK ÇIKTI

Facebook, bir blog yazısı yayınlayarak Fortnite'ın dolayısıyla Epic Games'in yanında olduğunu gösterdi. Facebook yazısında, Apple'ın uygulama başına aldığı yüzde 30 komisyonun yüksekliğinden dert yandı. Sosyal medya devine göre yüksek komisyon oranı, Facebook'un sunacağı hizmetleri derinden etkiliyor. Hatta etkilenen bu hizmetlerden biri de Facebook Pay.

Facebook Pay

Facebook'a göre Facebook Pay'ın App Store üzerinden kullanıma sunulamamasının en büyük nedeni Apple'ın ta kendisi. Apple'ın politikaları, Facebook Pay'ın iOS kullanıcılarına gelmesini engellemiş.

APPLE,GOOGLE VE FORTNİTE ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. Bunun üzerine Fortnite, Apple'ın ünlü 1984 reklamını da ti'ye alarak ##FreeFortnite kampanyasını başlattı ve herkesi Fortnite'ı desteklemeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Yılın en iyi akıllı telefonu sürpriz bir isim oldu!Yılın en iyi akıllı telefonu sürpriz bir isim oldu!
Beyaz çay: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?Beyaz çay: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

EISA en iyi akıllı telefon ödülünün sahibini açıkladı!
Yılın en iyi akıllı telefonu sürpriz bir isim oldu!
Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'a giriş yaptı!
Trump'tan tartışma yaratacak hamle!
İşte "süper otomobil" Tesla Roaster'ın özellikleri ve merak edilen fiyatı!
İşte "süper otomobil" Tesla Roadster'ın özellikleri ve fiyatı
Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.
Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.