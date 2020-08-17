Apple'a tepkiler büyüyor: Şimdi de Facebook Fortnite'a destek çıktı!

Fortnite yasağı sonrası tartışmalar bitmek bilmiyor. Apple'ın ve Google'ın battle royale oyunu Fortnite'ı ansızın App Store ve Google Play'den kaldırmasıyla başlayan süreç, başka uygulamaların da destek çıkmasıyla bir tür mücadeleye dönüştü. Apple'ın önceden koyduğu kuralları çiğneyerek kendi ödeme sistemini Fortnite'a getiren Epic Games, önce Spotify'dan şimdi ise Facebook'tan destek aldı.

FACEBOOK FORTNİTE'A DESTEK ÇIKTI

Facebook, bir blog yazısı yayınlayarak Fortnite'ın dolayısıyla Epic Games'in yanında olduğunu gösterdi. Facebook yazısında, Apple'ın uygulama başına aldığı yüzde 30 komisyonun yüksekliğinden dert yandı. Sosyal medya devine göre yüksek komisyon oranı, Facebook'un sunacağı hizmetleri derinden etkiliyor. Hatta etkilenen bu hizmetlerden biri de Facebook Pay.

Facebook'a göre Facebook Pay'ın App Store üzerinden kullanıma sunulamamasının en büyük nedeni Apple'ın ta kendisi. Apple'ın politikaları, Facebook Pay'ın iOS kullanıcılarına gelmesini engellemiş.

APPLE,GOOGLE VE FORTNİTE ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. Bunun üzerine Fortnite, Apple'ın ünlü 1984 reklamını da ti'ye alarak ##FreeFortnite kampanyasını başlattı ve herkesi Fortnite'ı desteklemeye davet etti.

