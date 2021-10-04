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Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

04.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone 13 ailesi ile eş zamanlı olarak tanıttığı yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'nin resmi ön sipariş ve satış tarihlerini açıkladı. İşte yeni Apple Watch Series 7'nin satışa sunulacağı tarih.

Apple, Apple Watch Series 7'nin satışları için sonunda tarih verdi!

Apple, Apple Watch Series 7'yi 14 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ile birlikte tanıtmıştı. iPhone modelleri çok sayıda ülkede satışa sunulmasına rağmen, Apple Watch Series 7 henüz satışa çıkmadı. Ancak bu durum değişiyor.

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APPLE WATCH SERIES 7 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple, Apple Watch Series 7'nin sipariş tarihini sonunda paylaştı. Buna göre Apple Watch Series 7, Türkiye dahil birçok ülkede 8 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacak. 15 Ekim Cuma günü ise satışa sunulacak.

APPLE WATCH SERIES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

watchOS 8 desteği sunan Series 7, Series 6 ile karşılaştırıldığında, biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip daha büyük bir ekrana ile geliyor. Bu da ekranın yanlarda kavisli görünmesini sağlıyor. Yeni Series 7 her ne kadar tasarımsal birkaç iyileştirme almış olsa da Series 6 ile aynı işlemciyi kullanıyor.

Apple Watch Series 7

APPLE WATCH SERIES 7'NİN FİYATI

Apple Watch Series 7'nin fiyatı 399 dolardan başlıyor.

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Watch Series 7, Türkiye'de 8 Ekim Cuma günü saat 15:00'de ön siparişe açılacak. Akıllı saatin ülkemizdeki satış tarihi ise 15 Ekim.

Apple Watch Series 7 Apple Store

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Apple Watch Series 7'nin Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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