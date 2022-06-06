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Apple birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam yaptı! iPhone fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

06.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Türkiye'deki birçok ürünün fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devi, düzenlediği WWDC 22 açılış konuşmasının ardından Türkiye'de sattığı birçok ürüne zam yaptı. Yapılan zam ile iPhone'ların fiyatları da yükseldi. Apple Watch, AirPods, Mac, iPad ve hatta parlatma bezi gibi birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. İşte Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar...

Apple birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam yaptı! iPhone fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatlar, yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'un tanıtıldığı WWDC 22 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) sonrası sosyal medyada gündeme getirildi.

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi.

Buna göre, 64 GB iPhone 11'in fiyatı 12 bin 999 TL'den 14.999 TL'ye çıktı.

iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

APPLE'IN ZAM KARARI SONRASI IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü. Örneğin 256 GB iPhone 13'ün fiyatı 20.799 TL'den 24.499 TL'ye, 512 GB iPhone 13'ün fiyatı ise 23.559 TL'den 28.499 TL'ye çıktı.

iPhone 13

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

Dünyanın gözü bu etkinlikteydi! Apple WWDC 22'de yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıttı: iPhone için iOS 16, yeni MacBook Air ve fazlası geldiDünyanın gözü bu etkinlikteydi! Apple WWDC 22'de yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıttı: iPhone için iOS 16, yeni MacBook Air ve fazlası geldi

DİĞER APPLE ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI

  • Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 5.399 TL'ye,
    1. Nesil AirPods'un fiyatı 3.599 TL'ye,

  • AirPods Max'in fiyatı ise 11.199 TL'ye çıktı.

  • Apple Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 8.399 TL'ye,
  • Mac mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,
  • iPad mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,
    1. nesil iPad'in fiyatı 7 bin 199 TL'ye ulaştı.

PARLATMA BEZİ DE ZAMLANDI

Apple'ın çok konuşulan parlatma bezine zam geldi.

parlatma bezi

309 TL'den satılan parlatma bezinin yeni fiyatı 369 TL oldu.

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Apple
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