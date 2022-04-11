Apple'dan iPhone 13 hamlesi! Bu kez adres Çin değil: Rekor seviyelere çıkabilmek için çalışacak

Apple, iPhone 13 ailesini eylül ayında tanıtmış, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini piyasaya sunmuştu. Apple, yeni iPhone modellerini de Foxconn gibi önemli üretim ortaklarıyla üretmeyi sürdürmüştü. Ancak yeni bir gelişme yaşandı. Apple, Hindistan hamlesi yaptı.

APPLE'IN ÜRETİM BANDI HİNDİSTAN'DA ÇALIŞTI

Economic Times'ın haberine göre; Apple, Hindistan'da iPhone 13'ün üretimine üretim ortağı Foxconn'un Chennai şehrinin yakınlarındaki fabrikasında başladı. Haberde, bu hamleden "ABD'li akıllı telefon devinin dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarındaki varlığını derinleştirmeye yardımcı olacak ve pazar payını rekor seviyelere çıkarabilecek bir hamle" olarak söz edildi.

Apple, ET'ye yaptığı açıklamada, "Yerli müşterilerimiz için burada, Hindistan'da iPhone 13'ü üretmeye başlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

O MODELLER ÜRETİLMİYOR

Apple, 2017 yılında iPhone SE ile Hindistan'da iPhone üretmeye başlamıştı. Şirket, şu anda iPhone 11, iPhone 12 ve şimdi de iPhone 13'ü burada üretiyor. Pro modellerinin hiçbiri ise şu anda Hindistan'da üretilmiyor. Yani Hindistan'da iPhone 13 Pro modellerinin üretimi söz konusu değil.

Hindistan pazarının Apple için önemi dile getirilirken, Counterpoint Research başkan yardımcısı Neil Shah ise Hindistan'da satılan dört iPhone'dan neredeyse üçünün Hindistan'da üretildiğini söyledi.

Apple, 2021'de Hindistan'daki en hızlı büyüyen markalar arasında yer aldı ve sevkiyatlarda yıllık yüzde 108 oranında artış yaşayarak 5 milyon adetlik bir rekora veya kabaca yüzde 4'lük bir pazar payına ulaştı.

Şimdi şirketin iPhone 13'ün yerel üretimiyle birlikte ülkedeki pazar payı konusunda bir rekora daha imza atması muhtemel olabilir.

