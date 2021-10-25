Apple'dan Kovid-19 testi kararı

Kovid 19 salgını şirketlere yeni önlemler aldırmaya devam ediyor. Bu şirketlerden biri ABD'li teknoloji devi Apple. Engadget'ın haberine göre Apple, yeni bir test sistemini hayata geçiriyor.

APPLE'DAN ÇALIŞANLARINA YENİ TEST KURALLARI

Apple, aşılanmamış çalışanların ofise girmek istedikleri her seferde Kovid-19 testi yaptırmalarını istemeye başlayacak. Aşı durumunu paylaşmayı reddedenler de günlük testlere tabi tutulurken, aşılı ofis çalışanları haftada bir hızlı test yaptırmak zorunda kalacak.

Ancak şirketin aşılanmamış mağaza çalışanlarının haftada iki kez test yaptırması gerekecek. Apple'ın aşılı ofis çalışanları gibi, aşılı mağaza çalışanlarının da yalnızca haftalık olarak hızlı test yaptırması istenecek. Teknoloji devinin bir Kovid-19 aşı talimatı yayınlayıp yayınlayamayacağı ise belli değil.

Apple'ın, yeni kuralları 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak. Şirketin çalışanlarına aşı durumlarını bildirmeleri için 24 Ekim'e kadar süre verdiği bildirildi.

Aşılanmamış çalışanların Apple ofislerinden ve mağazalarından evde hızlı testleri almaları, testi kendilerinin yapmaları ve ardından sonuçlarını bir uygulama aracılığıyla bildirmeleri gerekecek.

