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  4. Bunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü! Dışarısı 40 derece ile kavruluyor... İçeride soba ile ısınıyorlar 'Üşümeye başladık, iyi ki yaktılar'

Bunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü! Dışarısı 40 derece ile kavruluyor... İçeride soba ile ısınıyorlar 'Üşümeye başladık, iyi ki yaktılar'

14.06.2024 10:55
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Son günlerde hava sıcaklığının 40 derecelere dayandığı Gaziantep’te ortalama 15 derece sıcaklığa sahip doğal klima olarak bilinen Kaleoğlu Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dışarısı 40 derece ile kavrulurken mağaradakiler içeride sobayla ısınmaya çalışıyor. Mağaraya gelen bir vatandaş, içeride şal takıldığında ve soba yakıldığını görünce şaşırdığını belirtirken bir başkası da "Buraya geldiğimizde ilk olarak sıcaktı. Sonra üşümeye başladık. İyi ki sobaları yaktılar" dedi.

Bunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü! Dışarısı 40 derece ile kavruluyor... İçeride soba ile ısınıyorlar 'Üşümeye başladık, iyi ki yaktılar'

Güneydoğu’da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Gaziantep’in sıcak yaz günlerinden bunalan vatandaşlar, 500 yıllık geçmişe sahip olan Kaleoğlu Mağarası’nda serinliyor. Dışarıda 40 derecelik sıcaklıktan bunalan vatandaşlar soluğu sıcaklığın 10-15 derecelerde olduğu doğa harikası olan tarihi mağarada alıyor. Öyle ki tarihi mağarada üşüyen vatandaşlar battaniye ve soba ile ısınmaya çalışıyor.

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“MAĞARAMIZDAKİ DOĞAL KLİMA, 500 YILDIR ÖZELLİĞİNİ KORUYOR”

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 40 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, “Dışarısı ortalama 40 dereceye yakın ve bu mağaranın içi 15 derece. Mağaramızdaki doğal klima, özelliğini 500 yıldır koruyor. Bu mağara dediğim gibi 500 yıllık geçmişi olan tarihi bir mağara. İçerisinde 4 kuyu ve 12 sütun ayaktan oluşuyor. Savaş dönemlerinde silah deposu ve barınma alanı olarak kullanılmış. Dünya harikası diyebileceğimiz bir yer. Şu an Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistler sıcaktan bunalınca burayı tercih ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

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“VATANDAŞLAR SOBA YAKMAMIZI İSTİYOR”

Mağara içerisinde üşüyen vatandaşların soba yakılmasını istediğini söyleyen Kaleoğlu, “Vatandaşlar dışarıdaki sıcaktan kaçarak mağarada serinliyor. 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkta vatandaşlar şal istiyor. Soba yakmamızı istiyor. Bizler de sobayı yakarak onlara bu imkanları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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“İYİ Kİ SOBALARI YAKTILAR”

Serinlemek için tarihi mağara kafeye giden Şehriban Yılmaz, mağaranın kendine has doğal klimasından dolayı serinlediklerini hatta üşüdüklerini söyleyerek, iyi ki sobayı yaktılar dedi. Vatandaş, “Dışarı çok sıcaktı. Arkadaşlarım da hiç gelmediği için serinlemek için burayı tavsiye ettim. 500 yıllık geçmişinin olduğunu biliyordum ama serin olacağını bilmiyordum. Buraya geldiğimizde ilk olarak sıcaktı. Sonra üşümeye başladık. İyi ki sobaları yaktılar” şeklinde konuştu.

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“SOBALARIN YANDIĞINI GÖRDÜM ÇOK ŞAŞIRDIM”

Mağara’da şal takarak ısınan ve soba yakıldığını görünce şaşırdığını söyleyen bir başka vatandaş ise “Dışarda hava yaklaşık 40 dereceydi. Biz de o sıcağa dayanamayarak mağaraya geldik. İçerideki soğuk hava dalgası bizi serinletti. Sonra içeride elektrikli sobaların yandığını gördüm. Bu durum bizi çok şaşırttı” diye konuştu. (İHA)

39631ea1-8127-4249-99ee-26a3180d9bc7Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep mağara
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