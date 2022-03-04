HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan maske hamlesi! Artık...

Apple'dan maske hamlesi! Artık...

04.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, çıkan bir haberde yer alan iddiaya göre maske zorunluluğunu esnetmeye başlayacak. Şirketin personeline bu konuda bilgilendirme yaptığı ve belirli yerlerde maske kullanımının isteğe bağlı olduğunu söylediği aktarılıyor. Ancak Apple'ın ofislerini tamamen ne zaman açacağı hala bilinmiyor.

Apple'dan maske hamlesi! Artık...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan kısıtlama kararları yavaş ve tedbirli bir şekilde gevşetiliyor. Bloomberg'e göre teknoloji devi Apple da Kovid-19 vakaları azaldıkça ve yerel yönetimler kısıtlamaları gevşettikçe ABD'deki hem kurumsal hem de perakende çalışanları için maske zorunluluğunu esnetmeye başlayacak.

"ARTIK İSTEĞE BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Haberde, şirketin personeline kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığı bölgelerdeki aşılı çalışanlar için maskelerin artık isteğe bağlı olduğunu söylediği ifade edildi. Belirli yerlerdeki perakende çalışanlarına da bugünden itibaren maskelerin isteğe bağlı olacağını söylediği aktarıldı.

Apple-11

Apple, iPhone SE 3'ün beklendiği etkinliğin tarihini duyurdu! Apple, iPhone SE 3'ün beklendiği etkinliğin tarihini duyurdu! "Peek Performance"

HENÜZ BİR TARİHİ YOK

Apple’ın ofisleri tamamen yeniden açmayı ne zaman planladığı ise henüz belli değil. Ancak işler yolunda giderse Apple, çalışanların ofise dönmesi için de bir tarih belirleyebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları merak ediliyordu! Türkiye’de ön satışa sunulduFiyatları merak ediliyordu! Türkiye’de ön satışa sunuldu
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldiDünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi
Sivil gemiyi füze ile vurdular! Sivil gemiyi füze ile vurdular!
Anahtar Kelimeler:
maske Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadına karşı işlenen suçlarda yeni düzenleme geliyor!

Kadına karşı işlenen suçlarda yeni düzenleme geliyor!

Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...

Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya açıklaması

Batı'nın Rusya'ya yaptırımları Çin'i de etkiledi! "Mecbur" kaldılar

Batı'nın Rusya'ya yaptırımları Çin'i de etkiledi! "Mecbur" kaldılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.