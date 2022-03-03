Apple, iPhone SE 3'ün beklendiği etkinliğin tarihini duyurdu! "Peek Performance"

8 Mart 2022'de düzenlenecek bir Apple etkinliği haftalardır teknoloji dünyasının gündemindeydi. Ancak Apple bu tarihi resmileştirmemişti. Sadece birkaç analist, yeni ürünlerin tanıtılacağı tarih olarak 8 Mart'ı öne sürmüştü. Fakat Apple dün akşam beklenen duyurusunu gerçekleştirdi ve 8 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı. Apple'ın 2022'deki ilk etkinliğinin sloganı ise "Peek Performance" oldu.

APPLE'IN 8 MART ETKİNLİĞİ YİNE DİJİTAL

Apple'ın 2022'deki ilk etkinliği, 8 Mart günü Apple Park'tan gerçekleştirilecek. Etkinlik, 2021'de düzenlenen etkinlikler gibi, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle dijital olarak yayınlanacak.

APPLE 8 MART'TA NELER TANITILACAK?

Apple'ın 8 Mart etkinliğinde tanıtılabileceği ürünler hakkında epeyce söylenti yayıldı. Bu söylentilere göre, Apple'ın iPhone SE'nin 5G destekli yeni nesil sürümü olacak iPhone SE 3'ü, yeni iPad Air'i ve Apple Silicon tabanlı M serisi çipe sahip en az bir Mac modelini (Mac mini, 13 inç MacBook Pro veya her ikisi de olabilir) duyurması bekleniyor.

