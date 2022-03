Apple, iPhone SE 3'ün beklendiği etkinliğin tarihini duyurdu! "Peek Performance"

8 Mart 2022'de düzenlenecek bir Apple etkinliği haftalardır teknoloji dünyasının gündemindeydi. Ancak Apple bu tarihi resmileştirmemişti. Sadece birkaç analist, yeni ürünlerin tanıtılacağı tarih olarak 8 Mart'ı öne sürmüştü. Fakat Apple dün akşam beklenen duyurusunu gerçekleştirdi ve 8 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı. Apple'ın 2022'deki ilk etkinliğinin sloganı ise "Peek Performance" oldu.

Apple'ın 2022'deki ilk etkinliği, 8 Mart günü Apple Park'tan gerçekleştirilecek. Etkinlik, 2021'de düzenlenen etkinlikler gibi, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle dijital olarak yayınlanacak.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh