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  4. Apple'dan sürpriz Çin kararı! iPhone 9 üretime geçecek mi?

Apple'dan sürpriz Çin kararı! iPhone 9 üretime geçecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'de kapatılan Apple Store mağazalarının tamamını tekrar açma kararı verdi. Çin'de toplamda 42 mağazası bulunan Apple, iPhone 9'un üretimi için de faaliyete geçebilir.

Apple'dan sürpriz Çin kararı! iPhone 9 üretime geçecek mi?

Koronavirüs Apple'ı oldukça fazla etkiledi. Bu anlamda Çin'deki fabrikalarında üretimi duran, bundan bir ay önce de Çin'deki 42 Apple Store mağazasının tamamını kapatan Apple, Çin'deki karantina uygulamasının gevşetilmesiyle birlikte deyim yerindeyse rahat bir nefes aldı ve kendi içindeki karantina uygulamasını da gevşetmeye karar verdi.

APPLE ÇİN MAĞAZALARINI TEKRAR AÇIYOR

Çin genelinde 42 mağazası bulunan Apple, Çin hükümetinin sert karantina şartlarından daha yumuşak şartlara geçmesiyle mağazalarını tekrar açacak. Bir aydan beri kimselerin uğramadığı mağazalar, önümüzdeki günlerden itibaren Apple Store çalışanları ve iPhone, iPad ve MacBook gibi Apple kullanıcılarını ağırlamaya devam edecek. Apple'ın mağazalarını tekrar açma kararı, Apple'ın iPhone 9'u geciktirmeden üretmeye başlaması yönündeki iddiaları da arttırdı.

Apple Store

İPHONE 9 ÜRETİMİ BAŞLAYABİLİR

Bildiğiniz üzere şirket içindeki kaynaklardan gelen son haberler iPhone 9'un ertelendiğini belirtmekteydi. Ancak Apple'ın Çin'deki mağazalarını tekrar açması, tüm fabrikaları da faaliyete geçirebileceğinin bir işareti olabilir. Bu sayede iPhone 9'un üretimi hızlanır ve mart ayı olmasa da nisan ayında iPhone 9 ile karşılaşabiliriz.

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