Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam! iPhone fiyatları yükseldi: İşte yeni fiyatlar

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Zamlı fiyatlar, yeni iPhone SE, yeni iPad Air, M1 Ultra, Mac Studio ve Studio Display'in tanıtıldığı Peek Performance etkinliği sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi.

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, fiyatlarda bir artış yaşandı. iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi.

Buna göre, 64 GB iPhone 11'in fiyatı 10.999 TL'den 12 bin 999 TL'ye çıktı.

iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

ZAM SONRASI IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 14.799 TL'den 17.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü.

64 GB iPhone 12 fiyatının ise 14.999 TL'den 17.499 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 13.499 TL'den 15.799 TL yükseldiği ortaya çıktı.

DİĞER ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI

Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 4.499 TL‘ye,

Nesil AirPods'un fiyatı 3 bin TL'ye,

AirPods Max'in fiyatı ise 9.299 TL‘ye çıktı.

Apple Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 7 bin TL‘ye,

Mac mini'nin başlangıç fiyatı 11.799 TL'ye,

iPad mini'nin başlangıç fiyatı 9.299 TL'ye

En düşük fiyatlı MacBook Pro modelinin fiyatı ise 22.499 TL'ye ulaştı.

Apple'ın çok konuşulan parlatma bezi de zamlandı.

Parlatma bezinin fiyatının 309 TL'ye yükseldiği görüldü.



