Apple'dan yılın transferi!

Moore, LinkedIn sayfasını henüz güncellememiş olsa da Bloomberg, aynı zamanda yazılım üzerinde de çalışacağını söylüyor. Moore çalışmaları sonucunda Apple ve Stuart Bowers’a rapor verecek. Moore gibi Bowers da 2019’da ayrılana kadar Tesla’nın Otopilot biriminin başı olarak çalışmıştı.

ELON MUSK İLE TAHMİNLERİ ÇELİŞTİ

Bir DMV konferans görüşmesinde, Musk Seviye 5 otomatik sürüşün yakında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Moore’a göre bu tahminler “mühendislik gerçeğiyle eşleşmiyordu”.

Musk, Tesla’nın teknolojisinin yakında sıfır insan müdahalesi ile çalışabileceğini söylüyor. Şu anda, hala sadece sürücülerin ellerini direksiyonda tutmasını gerektiren Seviye 2 kendi kendine sürüş yeteneğine sahip.

Moore ayrıca daha önce Florida’da 2019 Otopilot kazasında bir adamın ölümüyle ilgili davada tanık olarak çağrılmıştı. Bu davaya ilişkin belgeler, Ekim ayı başlarında Moore’un Tesla’dan çoktan ayrıldığını gösteriyordu.

TESLA'DAN APPLE'A GERÇEKLEŞEN TRANSFERLER

Moore ve Bowers, Apple’ın otomobil bölümü için işe aldığı eski Tesla çalışanlarından sadece ikisi. Diğer işe alınanlar arasında, eskiden Tesla’nın Mühendislik Başkan Yardımcısı olan ve aktarma organları üzerinde çalışan Michael Schwekutsch ve aynı zamanda Tesla Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Steve MacManus yer alıyor.

Togg gerçekte ne kadar hızlı?



