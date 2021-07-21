HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple ekran altı kamera teknolojisini istemiyor

Apple ekran altı kamera teknolojisini istemiyor

21.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadar ekran altı kamera teknolojisine sahip telefon modelleri ile karşılaştık. Birçok üretici de bu teknoloji tarafında hayli önemli çalışmalar yürütüyor. Fakat son raporlardaki iddialara göre, Apple kullanıcıları bu teknolojiyi hiçbir zaman deneyimleyemeyebilirler.

Apple ekran altı kamera teknolojisini istemiyor

Sızdırılan son raporlardaki iddialara göre Apple, ekran altı kamera ve sensör teknolojileri üzerine bazı Ar-Ge çalışmaları yürütmüş. Fakat bu çalışmalarda istenilen verime ulaşılamamış. Hal böyle olunca Apple da ekran altı kamera teknolojisini kullanmaktan vazgeçmiş.

Apple'dan iPhone 13 hamlesi!Apple'dan iPhone 13 hamlesi!

BİRKAÇ YIL BOYUNCA GELMEYEBİLİR

Elbette FaceID’nin kusursuz bir şekilde çalışması için ekran altı kamera teknolojisinin çok daha uç noktalara evrilmesi gerekiyor. En azından önümüzdeki birkaç yıllık süreç boyunca Apple kullanıcıların bu teknolojiyi iPhone modellerinde deneyimleyemeyeceğini söyleyebiliriz.

Tabi ki düşükte olsa Apple’ın bir sürpriz yapma şansı da bulunuyor. Ancak bu şimdilik uzak bir ihtimal. Malum ekran altı kamera teknolojisi kamera tarafında sıkıntı çıkarmasa bile FaceID tarafında bazı engellerle karşılaşacaktır. Günümüz şartlarında da Apple’ın bu engelleri aşması pek mümkün görünmüyor.

iPhone 13 mü iPhone 12s mi? İşte yeni iPhone'un adıiPhone 13 mü iPhone 12s mi? İşte yeni iPhone'un adı

Sıfır Renault Megane fiyatları düştü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendiKaçan danayı kuyruğundan tutunca metrelerce sürüklendi
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Açık havada vakit geçirmenin etkisi kanıtlandıAçık havada vakit geçirmenin etkisi kanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Operasyon sonucunda ortaya çıktı! Tuvaletleri bile altın kaplama

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Çin'de sel felaketi! Sokaklar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu: Nüfus ikiye katlandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.