Apple ekran altı kamera teknolojisini istemiyor

Sızdırılan son raporlardaki iddialara göre Apple, ekran altı kamera ve sensör teknolojileri üzerine bazı Ar-Ge çalışmaları yürütmüş. Fakat bu çalışmalarda istenilen verime ulaşılamamış. Hal böyle olunca Apple da ekran altı kamera teknolojisini kullanmaktan vazgeçmiş.

BİRKAÇ YIL BOYUNCA GELMEYEBİLİR

Elbette FaceID’nin kusursuz bir şekilde çalışması için ekran altı kamera teknolojisinin çok daha uç noktalara evrilmesi gerekiyor. En azından önümüzdeki birkaç yıllık süreç boyunca Apple kullanıcıların bu teknolojiyi iPhone modellerinde deneyimleyemeyeceğini söyleyebiliriz.

Tabi ki düşükte olsa Apple’ın bir sürpriz yapma şansı da bulunuyor. Ancak bu şimdilik uzak bir ihtimal. Malum ekran altı kamera teknolojisi kamera tarafında sıkıntı çıkarmasa bile FaceID tarafında bazı engellerle karşılaşacaktır. Günümüz şartlarında da Apple’ın bu engelleri aşması pek mümkün görünmüyor.

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