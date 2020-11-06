Apple ekran altı parmak okuyucu için kolları sıvadı

Apple kısa süre önce yeni nesil Touch ID parmak izi tarayıcısının patentini aldı. Apple, 2019’da kızılötesi ışık kullanan ekran altı parmak izi tanıma teknolojisini açıklayan bir patent başvurusunda bulundu. Apple üretimi ekran altı parmak okuyucu iPhone 13 ile gelecek gibi görünüyor.

APPLE PARMAK İZİ OKUYUCUSU TOUCH ID İÇİN PATENTİ ALDI

Patent, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verildi. Apple’ın patenti, yeni nesil Touch ID’nin temel bir bileşeni olan “kısa dalga kızılötesi ışığa” odaklanıyor. Bu teknoloji, ekran aracılığıyla kısa dalga boylu kızılötesi ışık yayacak yeni bir optik görüntüleme sisteminden bahsederken, ''ışığa duyarlı eleman, ekran yüzeyinden gelen baskıyı yansıtacak şekilde yapılandırılacaktır'' deniliyor.

Daha önce, iPhone 13’ün ilk prototipinin görünüşte iPhone 12’ye benzediği, yani ekranın tüm çevresi boyunca pürüzsüz bir metal plakaya sahip olduğu bilgisi ortaya çıkmıştı. Ancak iddialara göre bu aşamada prototipin ekran yüzeyinin altında bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyordu.

Akıllı telefon pazarı, 2020’nin ilk aylarında bariz nedenlerden dolayı oldukça zorlandı. Ancak 2020’nin 3. çeyrek raporlarında bir toparlanmanın başladığını görebiliriz. Q4 2020 için, bazı Avrupa ülkeleri ikinci bir Kovid-19 vakaları dalgasından muzdarip olmasına rağmen, pozitif dalganın devam etmesini bekleniyor. Özellikle önümüzdeki aylarda bir aşının başarılı olduğunu kanıtlarsa, akıllı telefon pazarı 2021’de bir artış görebilir.