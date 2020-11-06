Apple ekran altı parmak okuyucu için kolları sıvadı

Apple kısa süre önce yeni nesil Touch ID parmak izi tarayıcısının patentini aldı. Apple, 2019’da kızılötesi ışık kullanan ekran altı parmak izi tanıma teknolojisini açıklayan bir patent başvurusunda bulundu. Apple üretimi ekran altı parmak okuyucu iPhone 13 ile gelecek gibi görünüyor.
Patent, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verildi. Apple’ın patenti, yeni nesil Touch ID’nin temel bir bileşeni olan “kısa dalga kızılötesi ışığa” odaklanıyor. Bu teknoloji, ekran aracılığıyla kısa dalga boylu kızılötesi ışık yayacak yeni bir optik görüntüleme sisteminden bahsederken, ''ışığa duyarlı eleman, ekran yüzeyinden gelen baskıyı yansıtacak şekilde yapılandırılacaktır'' deniliyor.
Daha önce, iPhone 13’ün ilk prototipinin görünüşte iPhone 12’ye benzediği, yani ekranın tüm çevresi boyunca pürüzsüz bir metal plakaya sahip olduğu bilgisi ortaya çıkmıştı. Ancak iddialara göre bu aşamada prototipin ekran yüzeyinin altında bir parmak izi tarayıcısı bulunmuyordu.
Akıllı telefon pazarı, 2020’nin ilk aylarında bariz nedenlerden dolayı oldukça zorlandı. Ancak 2020’nin 3. çeyrek raporlarında bir toparlanmanın başladığını görebiliriz. Q4 2020 için, bazı Avrupa ülkeleri ikinci bir Kovid-19 vakaları dalgasından muzdarip olmasına rağmen, pozitif dalganın devam etmesini bekleniyor. Özellikle önümüzdeki aylarda bir aşının başarılı olduğunu kanıtlarsa, akıllı telefon pazarı 2021’de bir artış görebilir.
Apple, iPhone 12 serisi sürümünü 4. çeyreğe taşıdığı için Q3 2020’de biraz yer kaybetti. Analistler, şirketin önümüzdeki aylarda pozisyonunu toparlamasını bekliyor. Dahası, raporlar şirketin 2021’de piyasaya çıkan esnek OLED akıllı telefonların yarısını göndereceğini belirtiyor.
Araştırma şirketi Stone Partners’tan alıntı yapan TheElec’e göre, 2021 toplamda 1.39 milyar akıllı telefon sevkiyatı kaydedecek, 2020'de ise 1.265 milyar olacak. Bunlar arasında LCD ve toplam OLED akıllı telefonların sevkiyatı sırasıyla 793 ve 597 milyon olarak gerçekleşecek.
Rapor ayrıca önümüzdeki yıl 315 milyona yakın akıllı telefonun esnek OLED panelleri kullanacağını belirtiyor. Bu, cari yıl için tahmin edilen 207 milyon sevkiyattan yüzde 52 oranında daha yüksek. Apple’ın 2021’de 160 milyon OLED iPhone satacağı bildiriliyor.
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