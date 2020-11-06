iOS 14.2 yayınlandı! İşte iOS 14.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.2 nasıl yüklenir?)

iOS 14.2 için GM (Golden Master) sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Böylece geliştiriciler iOS 14.2'nin final sürümünden önce iOS 14.2'nin son haline erişebildiler. Golden Master sürüme ulaşan yeni iPhone güncellemesiyle birlikte Apple'ın iOS 14.2'yi çok yakın bir zamanda genel kullanıma sunacağı tahmin ediliyordu. Nitekim, Apple tahminleri boşa çıkarmadı ve iOS 14.2'yi indirmeye açtı.

İŞTE İOS 14.2 İLE GELEN YENİLİKLER

100'den fazla emoji

Apple, iOS 14.2 ile birlikte 100'den fazla emojiyi iPhone kullanıcılarına sunuyor. Bu ek dosya hayvanlardan, yiyeceklerden, yüzlerden, ev eşyalarından, müzik aletlerinden ve cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojilerden oluşuyor. Ayrıca bu noktada 8 yeni duvar kağıdının da iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini belirtelim.

LiDAR'lı Büyüteç

iPhone Büyüteç özelliği artık iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max için faydalı bir yenilik sunuyor. LiDAR tarayıcısına sahip olan bu iki model, tarayıcıyı kullanarak kişilerin uzaklıklarını bildirebiliyor. Hata düzeltmeleri de içeren sürümün diğer notları ise şöyle: