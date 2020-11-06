iOS 14.2 yayınlandı! İşte iOS 14.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.2 nasıl yüklenir?)

iOS 14.2 için GM (Golden Master) sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Böylece geliştiriciler iOS 14.2'nin final sürümünden önce iOS 14.2'nin son haline erişebildiler. Golden Master sürüme ulaşan yeni iPhone güncellemesiyle birlikte Apple'ın iOS 14.2'yi çok yakın bir zamanda genel kullanıma sunacağı tahmin ediliyordu. Nitekim, Apple tahminleri boşa çıkarmadı ve iOS 14.2'yi indirmeye açtı.
İŞTE İOS 14.2 İLE GELEN YENİLİKLER
100'den fazla emoji
Apple, iOS 14.2 ile birlikte 100'den fazla emojiyi iPhone kullanıcılarına sunuyor. Bu ek dosya hayvanlardan, yiyeceklerden, yüzlerden, ev eşyalarından, müzik aletlerinden ve cinsiyet ayrımı belirtmeyen emojilerden oluşuyor. Ayrıca bu noktada 8 yeni duvar kağıdının da iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini belirtelim.
LiDAR'lı Büyüteç
iPhone Büyüteç özelliği artık iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Max için faydalı bir yenilik sunuyor. LiDAR tarayıcısına sahip olan bu iki model, tarayıcıyı kullanarak kişilerin uzaklıklarını bildirebiliyor. Hata düzeltmeleri de içeren sürümün diğer notları ise şöyle:
İOS 14.2 İYİLEŞTİRMELERİ
- iPhone 12 için MagSafe’li deri kılıf desteği
- AirPods’unuzun tamamen dolu olduğu süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürmek amacıyla AirPods için pil şarj etme işlemi en iyi duruma getirilmiştir
- Ses yüksekliği işitme duyunuzu etkileyebilecek bir düzeye geldiğinde sizi uyaran kulaklık ses düzeyi bildirimleri
- Eğlenceyi evinizin her yerine ulaştıran yeni AirPlay denetimleri
- iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay kullanarak HomePod ve HomePod mini ile interkom desteği
- Stereo, surround ses ve Dolby Atmos ses için HomePod’u Apple TV 4K’ya bağlayabilme
- Maruz Kalma Bildirimleri’yle ilgili, kimlik bilgilerinizi içermeyen istatistikleri katılımcı Toplum Sağlığı Merkezlerine sunma seçeneği
İOS 14.2 HATA DÜZELTMELERİ
- Uygulamaların ana ekran dock’unda düzensiz olması
- Kamera başlatıldığında vizörün karanlık görünmesi
- Kilitli ekranda parola girmeye çalışırken klavyenin bazı dokunmaları algılamaması
- Anımsatıcılar’ın saptanmış olarak geçmiş zamanları göstermesi
- Fotoğraflar araç takımının içerik görüntülememesi
- Hava Durumu araç takımının fahrenhayta ayarlandığında yüksek sıcaklıkları santigrat cinsinden görüntülemesi
- Hava Durumu’ndaki Bir Saat Sonra Yağış grafiği açıklamasının yanlış bir şekilde yağışın ne zaman duracağını belirtmesi
- Sesli Notlar kayıtlarının gelen aramalar nedeniyle kesilmesi
- Netflix videolarını oynatırken ekranın siyah olması
- Apple Watch uygulamasının açıldıktan sonra beklenmedik şekilde kapanması
- Bazı kullanıcılar için Antrenman GPS güzergâhlarının veya Sağlık verilerinin Apple Watch ile iPhone arasında eşzamanlanmasının engellenmesi
- CarPlay Dashboard’unda sesin yanlış bir şekilde “Çalmıyor” olarak etiketlenmesi
- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
- iPhone iCloud Yedekleme’den geri yüklenirken ya da iPhone Geçiş Yardımcısı kullanılarak yeni bir iPhone’a veri aktarılırken Maruz Kalma Bildirimleri’nin etkisizleşmesi
İOS 14.2 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
İOS 14.2 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
- Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
- Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.2 güncellemesi çıkacak.
- İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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