Apple Epic Games'in paylaşımlarından sonra konuştu: İstisna tanımayacağız!

Fortnite krizi gün geçtikçe büyüyor. Son olarak Epic Games'in 'Apple Fortnite'ı güncellememiz için bize 25 Ağustos'a kadar süre verdi' açıklamasıyla birlikte farklı bir anlam kazanan krize karşı Apple çoğunlukla sessiz kaldı ve sadece Epic Games'ten App Store politikalarına uymasını istedi. Ancak görünen o ki Apple da artık tepkisini dile getirmekte oldukça istekli.

APPLE EPİC GAMES'İ APP STORE'DA TUTMAYI İSTİYOR AMA...

Apple, bir dizi açıklamalarda bulundu. Apple Epic Games odaklı açıklamasında Epic'in App Store'un en başarılı geliştiricilerinden biri olduğunu ve milyonlarca iOS müşterisine ulaşan milyarlarca dolarlık bir işletme olduğunu söyleyerek, şirketi App Store'da tutmayı çok istediklerini belirtti. ''Epic'in yarattığı sorun, uygulamalarını daha önce kabul ettikleri ve tüm geliştiriciler için geçerli olan yönergelere uyacak şekilde güncelledikleri takdirde kolayca düzeltilebilecek bir sorun'' diyen Apple, bu konuda Epic Games'e bir istisna tanımayacaklarını, ticari çıkarların Apple müşterilerini koruyan kuralların önüne geçmesinin doğru olmadığını aktardı.