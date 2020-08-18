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Apple Epic Games'in paylaşımlarından sonra konuştu: İstisna tanımayacağız!

OYUN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Apple ile Epic Games arasındaki Fortnite krizinde yeni perde açıldı. Apple bizi tehdit ediyor diyen Epic Games'e Apple'ın cevabı ise sert oldu. Apple, Epic Games'e istisna tanımayacaklarını aktardı.

Apple Epic Games'in paylaşımlarından sonra konuştu: İstisna tanımayacağız!

Fortnite krizi gün geçtikçe büyüyor. Son olarak Epic Games'in 'Apple Fortnite'ı güncellememiz için bize 25 Ağustos'a kadar süre verdi' açıklamasıyla birlikte farklı bir anlam kazanan krize karşı Apple çoğunlukla sessiz kaldı ve sadece Epic Games'ten App Store politikalarına uymasını istedi. Ancak görünen o ki Apple da artık tepkisini dile getirmekte oldukça istekli.

APPLE EPİC GAMES'İ APP STORE'DA TUTMAYI İSTİYOR AMA...

Apple, bir dizi açıklamalarda bulundu. Apple Epic Games odaklı açıklamasında Epic'in App Store'un en başarılı geliştiricilerinden biri olduğunu ve milyonlarca iOS müşterisine ulaşan milyarlarca dolarlık bir işletme olduğunu söyleyerek, şirketi App Store'da tutmayı çok istediklerini belirtti. ''Epic'in yarattığı sorun, uygulamalarını daha önce kabul ettikleri ve tüm geliştiriciler için geçerli olan yönergelere uyacak şekilde güncelledikleri takdirde kolayca düzeltilebilecek bir sorun'' diyen Apple, bu konuda Epic Games'e bir istisna tanımayacaklarını, ticari çıkarların Apple müşterilerini koruyan kuralların önüne geçmesinin doğru olmadığını aktardı.

FACEBOOK VE SPOTİFY EPİC GAMES'İN YANINDA

Apple ilk bakışta yaptığı açıklamada haklı görünüyor. Zira, App Store'un kuralları Epic Games tarafından çok önceden kabul edilmiş ancak yeni ödeme sistemi ile birlikte bu kural genişletilmeye çalışılmış. Sonuçta ise Apple Fortnite üzerinden Epic Games'e cezasını kesmiş. Öte yandan, Epic Games de Apple'ın aldığı App Store komisyon ücretleri konusunda haklı gibi. Hatta Facebook ve Spotify gibi firmalar da bu konuda Epic Games'ten yana tavır alıyorlar.

Fortnite

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta Epic Games, Fortnite'a kendi oyun içi para birimini yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlarla sundu ve App Store üzerinden ödeme seçeneğine alternatif getirdi. Fakat bu durum Apple'ın kurallarına aykırıydı ve Apple da bekleneni yaparak Fortnite'ı App Store'dan sildi. Daha sonra ise Google, aynı nedenden ötürü Google Play Store üzerinden Fortnite'ı kaldırdı. Bunun üzerine Fortnite, Apple'ın ünlü 1984 reklamını ti'ye alarak ##FreeFortnite kampanyasını başlattı ve herkesi Fortnite'ı desteklemeye davet etti.

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