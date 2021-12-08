HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın aklı bileğimizde: Gelecek yılın modelleri ortaya çıktı

Apple'ın aklı bileğimizde: Gelecek yılın modelleri ortaya çıktı

08.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone SE modelleri için bilgi verirken, Apple'ın 2021'deki Apple Watch modellerine de ışık tuttu. Görünüşe göre gelecek yıl üç farklı Apple Watch modeli göreceğiz.

Apple'ın aklı bileğimizde: Gelecek yılın modelleri ortaya çıktı

Klasik saatlerin yeri birçok kişi için ayrıdır. Ancak klasik saatlerin dışında, akıllı saatler de kullanıcıların bileklerinde yer almaya başladı. Kullanıcılar tercihlerini akıllı saatlerden yana kullandıkça firmalar da yeni ürünler için kollarını sıvadı. Akıllı saat denildiğinde akla gelen ilk firmalardan birisi ise Apple Watch'un üreticisi olan Apple. Bu yılı Apple Watch Series 7 modeli ile kapatmaya hazırlanan şirket, gelecek yıl için üç yeni model üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. En azından ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyledikleri bu yönde.

APPLE WATCH'UN YENİ BİR VERSİYONU YOLDA

Kuo'ya göre 2022 yılında Apple Watch serisi üç modelden oluşacak. Ünlü analist, gelecek yıl Apple Watch serisinin Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve "Extrem Sports" olarak geçen yeni bir spor versiyondan oluşacağını söyledi.

Google'dan Apple Watch'a rakip!Google'dan Apple Watch'a rakip!

Apple Watch

DAHA SAĞLAM BİR APPLE WATCH

Yeni versiyonun sağlamlaştırılmış bir model olacağı öne sürülüyor. Yani yeni akıllı saat, ekstrem sporlar için dayanıklı bir kasaya sahip olabilir.

Yeni nesil Apple Watch SE'nin özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, Apple Watch Series 8'in kan şekeri ölçümü gibi yeni sağlık özelliklerine sahip olabileceği konuşuluyor.

İşte Apple'ın 2022 planı! Dikkat çekici detaylar varİşte Apple'ın 2022 planı! Dikkat çekici detaylar var

YENİ APPLE WATCH'LAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kuo'ya göre, üç Apple Watch modeli de 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
Marmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılarMarmara Denizi'nde şaşkına çeviren av! Görür görmez denize bıraktılar
Alev aldı! Feci bir hasara yol açtıAlev aldı! Feci bir hasara yol açtı
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklikte yeni dönem

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

Hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.