Apple'ın aklı bileğimizde: Gelecek yılın modelleri ortaya çıktı

Klasik saatlerin yeri birçok kişi için ayrıdır. Ancak klasik saatlerin dışında, akıllı saatler de kullanıcıların bileklerinde yer almaya başladı. Kullanıcılar tercihlerini akıllı saatlerden yana kullandıkça firmalar da yeni ürünler için kollarını sıvadı. Akıllı saat denildiğinde akla gelen ilk firmalardan birisi ise Apple Watch'un üreticisi olan Apple. Bu yılı Apple Watch Series 7 modeli ile kapatmaya hazırlanan şirket, gelecek yıl için üç yeni model üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. En azından ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyledikleri bu yönde.

APPLE WATCH'UN YENİ BİR VERSİYONU YOLDA

Kuo'ya göre 2022 yılında Apple Watch serisi üç modelden oluşacak. Ünlü analist, gelecek yıl Apple Watch serisinin Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve "Extrem Sports" olarak geçen yeni bir spor versiyondan oluşacağını söyledi.

DAHA SAĞLAM BİR APPLE WATCH

Yeni versiyonun sağlamlaştırılmış bir model olacağı öne sürülüyor. Yani yeni akıllı saat, ekstrem sporlar için dayanıklı bir kasaya sahip olabilir.

Yeni nesil Apple Watch SE'nin özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, Apple Watch Series 8'in kan şekeri ölçümü gibi yeni sağlık özelliklerine sahip olabileceği konuşuluyor.

YENİ APPLE WATCH'LAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kuo'ya göre, üç Apple Watch modeli de 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

