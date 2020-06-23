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Apple'ın Apple Silicon kararına Intel'den açıklama gecikmedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Apple Silicon WWDC 2020'ye damgasını vurdu. Apple'ın gelecekteki Mac ve MacBook modellerinde Intel yerine kullanacağı Apple Silicon işlemcilerine Intel'den yanıt geldi. Intel'in Apple Silicon tepkisi ise beklenildiği gibi olmadı.

Apple'ın Apple Silicon kararına Intel'den açıklama gecikmedi!

Apple Silicon işlemciler WWDC 2020'nin gerçek anlamda yıldızlarıydı. Tim Cook'un Mac için tarihi bir gün olarak nitelendirdiği Apple Silicon işlemcilerle birlikte Intel işlemciler Apple ekosisteminden tamamen çıkacak. Bu durum Intel'in hoşuna gitmeyecek olsa da, Intel sözcüsü bunun tam tersinde bir açıklama yaptı.

INTEL'DEN APPLE'A DESTEK MESAJI

AppleInsider'a konuşan Intel sözcüsü, Apple'ın Intel için birçok iş alanını içeren bir iş ortağı olduğunu söyleyerek, ''onları desteklemeye devam edeceğiz.'' dedi. Yani beklenildiği gibi Intel kötümser bir açıklama yapmamış oldu. Hatta açıklamanın beklenenden iyimser olduğunu söylemek de mümkün. Bunun nedeni ise Intel'den tamamen vazgeçilmemiş olmaması olabilir. Zira, Tim Cook Intel tabanlı Mac modellerini görmeye devam edeceğimizi söylemişti.

Apple işlemcili mac

Intel sözcüsü Intel'in çalışmalarına da değindi. Sözcü, ''Gelecekte Tiger Lake mobil platformu gibi Intel destekli bilgisayarların, küresel müşterilerin en çok değer verdikleri alanlarda en iyi deneyimi ve hem bugün hem de gelecekte geliştiriciler için en özgür platformu sunacağına inanıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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