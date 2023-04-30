Apple'ın haziran ayında görücüye çıkarması bekleniyor! Dikkat çeken iddia...

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, watchOS 10, Apple Watch ile etkileşim için yepyeni bir widget sistemi sunacak.

WATCHOS 10 İDDİASI

Gurman, bülteninin son sayısında, widget'ların watchOS 10 ile Apple Watch'un arayüzünün "merkezi bir parçası" haline geleceğini açıkladı.

Yeni arayüzün watchOS 4'te tanıtılan Siri saat kadranını anımsatacağı da iddia ediliyor.

Gurman, "Aynı zamanda iOS ve iPadOS'te bulunan ve kullanıcıların birçok widget'ı bir araya getirip aralarında gezinmesine olanak tanıyan bir özellik olan akıllı gruplamaya da benziyor" diye ekledi.

Planın, kullanıcıların uygulamaları başlatmak yerine, aktivite takibi ve hava durumu gibi bir dizi farklı widget arasında gezinmelerine izin vermek olduğu söyleniyor.

Apple'ın Apple Watch'un düğmeleri tarafından gerçekleştirilen işlevlerdeki değişiklikleri de test ettiği öne sürülüyor.

Gurman bu hamlenin, iPhone benzeri bir uygulama deneyiminin "bir saatte her zaman mantıklı olmayacağının" bir itirafı olduğunu düşünüyor. Tabii bunun Gurman'ın düşüncesi olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

Bu değişiklikler, Gurman'ın iddiasına göre Apple Watch'un piyasaya sürülmesinden bu yana en büyük yazılım güncellemelerinden biri olacak.

Aynı zamanda yine Gurman'In iddiasına göre bu yıl Apple Watch'ta yapılacak en önemli değişiklik olacak; zira bu yıl içinde yalnızca küçük donanım güncellemelerinin tanıtılması bekleniyor.



