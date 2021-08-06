Apple'ın iptal edip satışa sunmadığı AirPower kameralara yakalandı

Apple'ın AirPower kablosuz şarj cihazı bir iPhone'u, Apple Watch'ı ve AirPods'u aynı anda şarj edebiliyordu. Ancak bu gibi bir yeteneğe sahip olan cihaz, 2019 yılında iptal edildi. Fakat AirPower'ın adı hiçbir zaman gündemden düşmedi. Apple'ın hiçbir zaman son kullanıcıya ulaştırmadığı kablosuz cihazı AirPower, şimdi ise çalışırken görüntülendi.

İŞTE APPLE'IN AIRPOWER'I

Twitter'daki bir kaynak tarafından paylaşılan videoda, AirPower dış muhafazasından yoksun gibi görünüyor. Cihaza bir iPhone konulduğunda ise iPhone'da bir animasyonun belirdiğini görebiliyoruz.

Eğer Apple, AirPower'ı piyasaya sürmekten vazgeçmeseydi AirPower'ı satın alan tüm iPhone kullanıcıları, telefonlarını standa yerleştirdiğinde bu animasyonu görebilecekti.

SATIŞ FİYATI BELİRLENMİŞTİ

iPhone X ile birlikte tanıtılan AirPower, satışa çıksaydı 199 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacaktı.

Ancak çeşitli raporlar, Apple'ın ürünün geliştirme sürecinde aşırı ısınma sorunlarıyla karşılaştığını öne sürdü.

