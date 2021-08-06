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  4. Apple'ın iptal edip satışa sunmadığı AirPower kameralara yakalandı

Apple'ın iptal edip satışa sunmadığı AirPower kameralara yakalandı

06.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple AirPower adını taşıyan kablosuz şarj cihazını iPhone X ile birlikte tanıttı. Ancak AirPower iptal edildi ve hiçbir zaman son kullanıcıya ulaşan bir ürün olmadı. Bir Twitter kullanıcısı ise AirPower'ın çalışırken çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı.

Apple'ın iptal edip satışa sunmadığı AirPower kameralara yakalandı

Apple'ın AirPower kablosuz şarj cihazı bir iPhone'u, Apple Watch'ı ve AirPods'u aynı anda şarj edebiliyordu. Ancak bu gibi bir yeteneğe sahip olan cihaz, 2019 yılında iptal edildi. Fakat AirPower'ın adı hiçbir zaman gündemden düşmedi. Apple'ın hiçbir zaman son kullanıcıya ulaştırmadığı kablosuz cihazı AirPower, şimdi ise çalışırken görüntülendi.

İŞTE APPLE'IN AIRPOWER'I

Twitter'daki bir kaynak tarafından paylaşılan videoda, AirPower dış muhafazasından yoksun gibi görünüyor. Cihaza bir iPhone konulduğunda ise iPhone'da bir animasyonun belirdiğini görebiliyoruz.

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Eğer Apple, AirPower'ı piyasaya sürmekten vazgeçmeseydi AirPower'ı satın alan tüm iPhone kullanıcıları, telefonlarını standa yerleştirdiğinde bu animasyonu görebilecekti.

SATIŞ FİYATI BELİRLENMİŞTİ

iPhone X ile birlikte tanıtılan AirPower, satışa çıksaydı 199 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacaktı.

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Ancak çeşitli raporlar, Apple'ın ürünün geliştirme sürecinde aşırı ısınma sorunlarıyla karşılaştığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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