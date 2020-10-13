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Apple iPhone 12 etkinliği öncesi Apple Store'u satışa kapattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Apple Store Türkiye mağazası, bu akşam düzenlenecek 'Hi, Speed' sloganlı Apple etkinliği öncesi beklenen duyuruyu internet sitesine ekledi. iPhone 12 etkinliğine saatler kala Apple Store mağazası ''Hemen döneceğiz.'' notuyla birlikte satışlara kapatıldı.

Apple iPhone 12 etkinliği öncesi Apple Store'u satışa kapattı!

Apple bu akşamki etkinliğinde iPhone 12 ailesi başta olmak üzere birçok ürününü kamuoyunun beğenisine sunacak. ''Hi, Speed'' sloganına sahip etkinliğe saatler kala Apple, her etkinliği öncesi gelenek haline getirdiği ''Hemen döneceğiz.'' notunu Apple Store online mağazalarına yerleştirdi.

APPLE STORE ONLİNE MAĞAZASI KAPATILDI, DEĞİŞİM BAŞLADI

Apple Store internet mağazası, Apple'ın etkinliği öncesi güncellenmek için kapatıldı. Apple Türkiye online mağazasında herhangi bir ürünün satın alma sayfasına gidildiğinde ''Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' notu ile karşılaşılıyor. Bu not, Cupertinolu firmanın Apple Store online mağazalarına yeni ürünlerine dair eklemeler yaptığının en büyük işareti olarak görülüyor. Etkinlik saatiyle birlikte bu notun kaldırılıp yeni iPhone modelleri iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Apple Store online mağazasında listeleneceği düşünülüyor. Yani mağazaların kapatılması kalıcı bir karar değil, aksine ürünlerin eklenmesi için geçici bir karar.

Apple Store mağazası

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Hi, Speed etkinliğinin en beklenen ürünleri şüphesiz iPhone 12 modelleri. Etkinlikte 5,4 inçlik iPhone 12 Mini, 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in tanıtılması muhtemel. Bunun dışında HomePod Mini ve MagSafe mıknatıslı kablosuz şarj cihazının da etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. AirPods Studio ve AirTag gibi ürünler ise bu etkinlikte beklenmiyor.

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