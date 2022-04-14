Apple iPhone 15 için anlaşmış! Dilden dile dolaşan ihtimal güçlendi

Apple'ın iPhone 13 modellerini tanıtmasının üzerinden aylar geçti. Şimdi gözler iPhone 14 modellerinde. Şirketin iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerini çıkartması bekleniyor. Buna ek olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini de Pro modeller olarak piyasaya süreceği düşünülüyor. Ancak henüz iPhone 14 modelleri çıkmadan, 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisinin konuşulduğu görülüyor. Bir süredir de iPhone 15 serisinde periskop kameraya yer verilmesinin ihtimalinden bahsedilmekte. Çünkü rakiplere bakıldığında, Apple'ın iPhone 15 modellerinde telefoto kamera kullanmasına ihtimal veriliyor. Güney Kore'den gelen yeni bir iddia ise bu ihtimali güçlendirmiş durumda.

JAHWA ELECTRONICS ÜRETECEK, APPLE IPHONE'DA KULLANACAK

The Elec'in haberine göre; Şu anda Samsung'a Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar için optik görüntü sabitleme (OIS) parçaları (aktüatör) üreten Güney Koreli Jahwa Electronics çarşamba günü bir açıklamada bulundu. Şirket, yaptığı açıklamada, yeni modelleri üretmek adına tesisler inşa etmek için 191 milyar won ( yaklaşık 155 milyon dolar) harcamayı planladığını söyledi.

Haberde, harcama planının boyutunun Jahwa Electronics'in Samsung'un yanı sıra yeni bir müşteri edindiğini gösterdiği belirtildi ve Apple'ın adı verildi.

İddiaya göre Apple, 2021'in ilk yarısında Jahwa Electronics'in Güney Kore'deki OIS üretim hatlarını ziyaret etmiş ve anlaşma yapmış.

Yeni tesislerde üretilecek OIS parçaları muhtemelen şimdilik iPhone 15 olarak adlandırılan 2023 model iPhone'ların telefoto kameralarında kullanılacak.

BAŞKA FİRMAYA YOK! YALNIZCA APPLE'A GÖNDERECEK

Ayrıca, Apple'ın bir gelenek olarak tedarikçilerinden kendisine özel üretim hatları inşa etmelerini istediği, bu yüzden Jahwa Electronics'in yeni tesislerinin büyük olasılıkla yalnızca Apple'a ürün tedarik edeceği de ifade edildi.

Şirketin Apple'a muhtemelen gelecek yılın ikinci çeyreğinde OIS parçaları tedarik etmeye başlayacağı, Gumi'deki yeni tesislerin tamamlanmasından sonra Apple'ın onayının alınacağı, bu nedenle bu sürecin sonuçlanmasının en az bir yıl süreceği öne sürülenler arasında.

