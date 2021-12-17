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Apple, kendi ekibini kuruyor!

17.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple'ın yeni planı ortaya çıktı. Çıkan haberlere göre Apple, kablosuz bağlantı donanımlarına odaklanacak yeni bir ofis kuruyor.

Apple, kendi ekibini kuruyor!

Apple, artık kendi işlemcilerini kendi üreten bir şirket olma yolunda. Şirket, bu hedef kapsamında ARM tabanlı, Apple Silicon M serisi işlemcilerini Mac modellerinde kullanmaya başladı. Şimdi ise Apple'ın yeni bir adım atması söz konusu olabilir. Çünkü Cupertino merkezli teknoloji şirketinin daha fazlasını istediği aktarılıyor.

APPLE, YENİ OFİS KURUYOR

Bloomberg'in bildirdiğine göre Apple, kablosuz bağlantı (Wireless) çipi üretimine odaklanacak yeni bir ofis kuruyor. Habere göre, Apple, şu anda Broadcom, Skyworks ve Qualcomm gibi şirketlerden tedarik edilen parçaların yerini alabilecek bileşenler geliştirmek için böyle bir adım atıyor. Şirketin, Güney Kaliforniya'daki ofiste çalışması için mühendisleri işe aldığı kaydediliyor.

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İş ilanlarına bakarsak, Apple, modem çipleri ve wireless yarı iletkenler konusunda uzmanlığa sahip çalışanlar arıyor. Tesistekilerin Bluetooth ve WiFi gibi özellikleri sağlayan çiplerin üzerinde çalışacağı da ifade ediliyor.

APPLE'IN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA GİRİŞİMİ

Apple, üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak istiyor gibi görünüyor. Apple'ın bir 5G modem çipi geliştirdiği daha önce söylenmişti. Böylece şirket, Qualcomm'dan 5G modem tedarik etmeyi bırakabilecek.

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iPHONE 15'TE GÖREBİLİRİZ

Güncel söylentiler, Apple'ın modeminin 2023'teki iPhone modellerinde kullanabileceğini gösteriyor, bu nedenle iPhone 14 serisinde olmasa da iPhone 15 serisinde Apple üretimi 5G modemleri görebiliriz.

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