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Apple, mali sonuçlarını açıkladı

29.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapora göre şirket şok edici rakamlara ulaşmış. Tüm ürün segmentleri (iPhone, Mac, iPad, hizmetler ve giyilebilir/ev/aksesuarlar) yıldan yıla artan gelirle 81,4 milyar dolarlık toplam gelir oluşturmuş.

Apple, mali sonuçlarını açıkladı

Apple için şaşılmayacak bir sonuç olarak, 39,6 milyar dolarlık iPhone geliri toplam gelirin neredeyse yarısını oluşturuyor. Şirketin çeyreklik gelirleri yıldan yıla yüzde 36 arttı ve bu şekilde kâr da büyük ölçüde büyüdü. Hatta gelirler iki katına çıktı bile diyebiliriz. Apple, bir yıl öncesine göre yüzde 93 artışla 21,7 milyar dolar net gelir bildirdi.

Apple’ın tüm ürün kategorileri son çeyrekte büyüdü, ancak en büyük gelir elde edilen ürün iPhone oldu. Gelir yıldan yıla yüzde 50 arttı ve iPhone 12 serisinin şirket için büyük bir başarı olduğunu açıkça ortaya koydu. Apple’ın hizmetler bölümü patlamaya devam ediyor; 17.5 milyar dolarlık gelir yüzde 33 büyüme demek.

Şirketin “giyilebilir cihazlar, ev ve aksesuarlar” grubu da yükselişti. Bu bölüm yüzde 36 büyüyerek 8.8 milyar dolar gelir elde etti. Mac ve iPad ise daha mütevazi sonuçlara sahip. Mac geliri yıldan yıla yüzde 16 artarak 8,2 milyar dolara ve iPad geliri yüzde 12 artarak 7,4 milyar dolara ulaştı.  Her zamanki gibi, Apple CEO’su Tim Cook yatırımcılarla telefon görüşmelerine başladı.

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Apple
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