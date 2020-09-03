Apple müjdeyi verdi: iOS 14 ile promosyon kodları geliyor!

Apple App Store konusunda önceden yazılmış bazı kurallara sahip. Bu kuralların ihlal edilmesini istemeyen Apple, Fortnite'ı bile bu uğurda silmekten çekinmedi. Fakat Apple'ın App Store kuralları ve App Store'daki uygulamalardan aldığı yüzde 30'luk komisyon kararı birçok kesim tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Şimdi ise Apple, geliştiricilere yeni bir yol açma hazırladığında.
Apple, 'Abonelik promosyon kodlarına hazır olun' diyerek geliştirici sayfasından bir duyuru yaptı. Duyuruya göre, uygulama geliştiricileri abonelik promosyon kodları dağıtabilecek. Bu kodlar indirimli fiyat, 6 aylık erken ödeme fırsatı veya ücretsiz deneme süresi gibi fırsatlar sunacak. Kodlar alfanümerik olarak, tek kullanımlık bağlantı adreslerinden görüntülenecek. Kampanya kodları bu adresler sayesinde kullanılacak.
Apple'ın duyurusuna göre promosyon kodları iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte kullanıma sunulacak. Kullanıcılar böylece promosyon kodlarını kullanarak App Store'da takip ettikleri uygulamalarda çeşitli indirimler veya ücretsiz abonelikler kazanabilecek.
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