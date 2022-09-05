HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, SIM kartlara veda ediyor! Bazı iPhone'lardan SIM kart yuvasını çıkartmayı planlıyor

Apple, SIM kartlara veda ediyor! Bazı iPhone'lardan SIM kart yuvasını çıkartmayı planlıyor

05.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14 modellerini tanıtacağı etkinliğine artık saatler kaldı. Etkinlik öncesi teknoloji devinin SIM kart yuvası olmayan bazı iPhone modellerini piyasaya sürme fikri üzerinde durduğu iddia edildi. Görünüşe göre Apple, bir eSIM kararı almaya adım adım ilerliyor. Üstelik iPhone 14 ailesinin bazı modellerin yalnızca eSIM teknolojisiyle geldiğini dahi görebiliriz.

Apple, SIM kartlara veda ediyor! Bazı iPhone'lardan SIM kart yuvasını çıkartmayı planlıyor

Apple, 7 Eylül'de herhangi bir aksilik olmazsa iPhone 14 ailesini tanıtmayı planlıyor. Fakat iddialara göre, şirketin aklında SIM kart yuvası olmayan iPhone modellerini piyasaya sürme fikri var. Yani yakında çıkacak iPhone'lar SIM kart yuvasına sahip olmayabilir. Hatta bazı iPhone 14 modellerinde SIM kart yuvasının olmayabileceği iddia ediliyor. Peki temelde bir telefon olan iPhone, SIM kart yuvası olmadan nasıl çalışacak?

IPHONE'LARDA SIM KART YERİNE eSIM

İddialara göre Apple, SIM kart yerine kullanıcıları dijital, gömülü SIM kartlara yönlendirecek. Böylece eSIM'e büyük bir ivme kazandıracak.

eSIM, kullanıcıların fiziksel bir nano-SIM kart kullanmak zorunda kalmadan bir hücresel planı etkinleştirmesine olanak tanıyan dijital bir SIM.

Örneğin ABD gibi ülkelerde iPhone 13 satın alan kullanıcılar, telefonu alır almaz bir Wi-Fi ağına bağlanarak ve ekrandaki talimatları takip ederek eSIM aracılığıyla bir hücresel planı etkinleştirebiliyor.

SIM KART

Eski iPhone'lar için sürpriz güncelleme çıktı, kullanıcılara uyarı geldi: Hemen yükleyinEski iPhone'lar için sürpriz güncelleme çıktı, kullanıcılara uyarı geldi: Hemen yükleyin

Dünyada eSIM'in kullanılabilirliği hızla artmakta ancak teknoloji hala tüm ülkelere yayılmış değil. Bu yüzden SIM kart yuvasına sahip bazı yeni iPhone modelleri en az birkaç yıl daha hayatımızda olabilir.

Diğer bir taraftan, SIM kart yuvasının iPhone'lardan çıkarılması, iPhone'un su geçirmezliğini daha da artırmaya yardımcı olabileceği gibi, cihazın içinde yer açarak başka bir bileşenin (batarya gibi) büyümesini ya da başka bir bileşenin cihaza eklenmesini sağlayabilir.

Eğer böyle bir durum söz konusuysa 7 Eylül'deki etkinlikte Apple bunu detaylarını açıklayacaktır.

Ancak Gurman'a göre bu değişikliğin gelecek yıl çıkacak iPhone 15'e kadar gerçekleşmeme ihtimali de mevcut.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şimdi de film çekiyorYapay zeka şimdi de film çekiyor
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone SIM kart telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.