Apple, son dönemde Mac satışlarından hayli memnun

Bu bağlamda pek çok kişi ince, hafif ve pil süresi uzun cihazlara yöneldi. Apple’ın da bu bağlamda piyasanın önde gelen isimlerinden biri olduğunu söylemek sanırım çok da yanlış bir ifade olmayacaktır.

SATIŞLARDAKİ ÖNEMLİ FAKTÖRLER NELER?

Özellikle MacBook serisi taşınabilirlik anlamında rakiplerinin hayli önünde yer alıyor. Öte yandan MacBook tarzındaki diğer PC modellerinin de fiyat anlamında Apple ile aynı seviyelere çıkması, kullanıcıların MacBook’u tercih etmesinde belirleyici bir nokta oldu.

MacBook satışlarının artmasındaki bir diğer önemli faktör ise tabi ki iPhone satışları. Apple’ın cihazları arasındaki kurduğu muazzam ekosistem sayesinde MacBook satışları da dolaylı olarak artmış durumda. Aslında bugün AirPods ya da Apple Watch’ın satış başarısını da iPhone ile ilişkilendirmek çok yanlış olmayacaktır.

Açıkçası şu anki fiyat parametrelerinde MacBook modellerinin iyi bir satış başarısı elde etmesi bizleri çok fazla şaşırtmadı. Muhtemelen mevcut şartlar devam ederse MacBook satışları da önemli ölçüde artmayı sürdürecektir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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