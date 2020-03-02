Apple sorunları aştı: iPhone 9 bu tarihte geliyor!

iPhone 9 bir süredir hem teknoloji basınının manşetlerini hem de iOS severlerin hayallerini süslüyor. Bu zamana kadar iPhone 9'un çıkışı için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan bazıları iPhone 9'un erteleneceği yönündeyken, bazıları da iPhone 9'un üretiminde herhangi bir sorun olmadığı yönündeydi. Ancak son gelen iddialar tüm bunların çok ötesinde.

İPHONE 9 ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Yeni bir iddiaya göre iPhone 9 31 Mart günü tanıtılacak. Apple sadece tanıtımı da gerçekleştirmeyecek tanıtımın ardından satışları da başlatacak. Peki Apple koronavirüs nedeniyle Çin'deki çalışmayan fabrikalardan kaynaklı yaşanabilecek gecikme sorunlarını nasıl aştı?

APPLE İPHONE 9 ÜRETİMİNİ 3 ŞİRKETE PAYLAŞTIRDI

Apple iPhone 9 üretimi için paylaşım yoluna gitti. Halihazırda Foxconn'un Çin'deki bazı fabrikaları çalışıyor ancak üretim kapasitesi virüsten dolayı oldukça düşük. Hal böyle olunca Apple da başka üretici aramaya başladı ve sonunda buldu. Pegatron ve Winstron şirketleri de iPhone 9 üretimi yapacak şirketlerin arasına katıldı. Böylece iPhone 9 üretimi Foxconn, Pegatron ve Winstron şirketleri arasında paylaştırılacak ve üretim sıkıntısı yaşamadan iPhone 9'ların satışına başlanabilecek.

