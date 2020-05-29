Apple Store'da şüpheli çanta paniği!

ABD'nin Minneapolis kentinde yaşanan gerilim, gittikçe tırmanıyor. Bu gerilimin ana sebebi ise siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesiydi. Floyd'un göz göre göre polis tarafından öldürülmesine ülkedeki birçok vatandaş sessiz kalmadı ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenlenmeye başlandı. Protestolarla bağlantılı olduğu düşünülen bir olay ise Apple'ın başına geldi.

ŞÜPHELİ PAKET APPLE'A MAĞAZA KAPATTIRDI

Apple'ın Oregon'daki Apple Store mağazasının önüne şüpheli bir siyah çanta konuldu. Şüpheli çantanın fark edilmesinden sonra olay yerine polis ekipleri ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis Apple Store mağazasını hemen kapattı. Bomba imha ekipleri çantanın içini açtıklarında ise bir bomba düzeneğiyle değil, bir poşet elmayla karşılaştı. Poşetin üzerinde ise 'Timmy, kapıyı kapat' yazmaktaydı.

TİMMY TİM COOK MU?

Polis olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken, yaşananların Minneapolis'teki gösterilerle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Yetkililer, söz konusu yazıdaki Timmy'nin ise Apple CEO'su Tim Cook olduğunu, faillerin mağazanın kapanması için böyle bir olay kurguladıklarını düşünüyor.

