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Apple Türkiye'nin koronavirüs hareketliliğini ölçtü, sitesinde yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek adına yeni bir site daha açtı. Bu sitede iPhone'lardaki Haritalar uygulamasından yararlanan Apple, kullanıcıların hareketliliğine dair raporlar yayınlayacak. Raporu yayınlanacak ülkeler arasında Türkiye de var.

Apple Türkiye'nin koronavirüs hareketliliğini ölçtü, sitesinde yayınladı!

iPhone haritalar uygulaması gün içinde oldukça işe yarıyor. Bir yerden bir yere giderken en kısa sürede, en doğru şekilde gitmemizi sağlayan bu uygulama, şimdi Apple için çok başka bir anlam ifade ediyor. Zira, uygulama artık koronavirüs hareketliliğini ölçmek için kullanılacak.

APPLE HARİTALARDAN KORONAVİRÜS RAPORU ÇIKARTACAK

Apple, haritalar uygulamasındaki verileri baz alarak ülke ve şehirlere dair hareketlilik raporları yayınlayacağını duyurdu. Apple bu raporlarda, haritalardaki araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için yol tarifi almak gibi komutların sayısına bakarak bunları bir önceki dönemlerle karşılaştıracak. Böylece ülkelerin ve şehirlerin koronavirüs ve bundan dolayı sokağa çıkma yasakları öncesindeki verileri ile sonrasındaki verileri bir araya getirilecek. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre raporlar günlük yayınlanacak.

apple koronavirüs rapor

YETKİLİLERE YARDIMCI OLACAK

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre raporlar günlük olarak yayınlanacak ve 63 ülke veya bölgedeki kamu sağlığı yetkilileri ile paylaşılacak. Böylece yetkililer, alacakları her türlü kararda bu rapordan yararlanabilecek. Türkiye'nin de yer aldığı internet sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Haritalar koronavirüs iPhone Türkiye

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