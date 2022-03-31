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Apple ve Meta'ya dev tuzak iddiası! Kolluk kuvvetleri görevlisi gibi davranıp...

31.03.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketlerinden iPhone'ların üreticisi Apple ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı iddia edildi.

Apple ve Meta'ya dev tuzak iddiası! Kolluk kuvvetleri görevlisi gibi davranıp...

Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı öne sürüldü. İddialara göre Apple ve Meta, kolluk kuvvetleri görevlisi gibi davranan bilgisayar korsanlarıyla veri paylaştı.

MÜŞTERİLERİN ADRESİ, TELEFON NUMARASI...

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple ve Meta'nın sahte acil durum veri isteklerine yanıt olarak 2021 yılının ortalarında müşterilerin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgilerini sağladığı aktarıldı.

Bu tür taleplerin yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlandığına işaret edilen haberde, acil taleplerde mahkeme kararı gerekmediği kaydedildi.

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Haberde, Snap'in de aynı bilgisayar korsanlarından sahte bir yasal talep aldığı ancak şirketin veri sağlayıp sağlamadığının bilinmediği belirtildi.

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REŞİT OLMAYABİLİRLER

Şirketlerin sahte yasal talepler doğrultusunda istenen verileri kaç kez sağladığının net olmadığına işaret edilen haberde, siber güvenlik araştırmacılarının sahte istekler gönderen bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğundan şüphelendiği ifade edildi. (AA)

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