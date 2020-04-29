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Apple ve Samsung için zor günler kapıda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını her sektörü vurduğu gibi akıllı telefon sektörünü de vurdu. Yayınlanan son raporlara göre, 2020 yılında satışlarda ciddi düşüşler olacak. Düşüşlerden en çok etkilenmesi beklenen şirketler ise Apple ve Samsung.

Apple ve Samsung için zor günler kapıda!

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada sürüyor. Ancak virüs sadece insanların sağlığını değil, ekonomilerini de etkilemiş durumda. Bu da mücadeleyi zorlaştıran ayrı bir unsur olarak öne çıkıyor. Nitekim, özellikle Çin gibi salgının uzun süre üretimi durdurduğu Uzak Doğu ülkelerinde üretim yapan akıllı telefon üreticileri, salgından oldukça büyük yara aldı. İşin can sıkıcı kısmı ise, analistlerin henüz bu yaranın etkilerinin görülmemiş olduğuna dair yorumları. Yani önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticilerinin asıl bilançoyu daha net görecekleri söyleniyor. DigiTimes Research'ın son araştırması da bunu doğrular nitelikte.

AKILLI TELEFONLARDA YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ

DigiTimes Research, koronavirüs salgınının akıllı telefon üreticilerine olan etkisini araştırdı. Araştırma sonucunda elde edilen rapora göre, salgın yüzünden akıllı telefon pazarında beklendiği gibi ciddi bir daralma yaşanacak. Salgın öncesi 2020 yılı için 1,15 milyar akıllı telefon sevkiyatı planlandığını söyleyen rapor, salgn sonrası bu sayının 970 milyona kadar düştüğünü gösterdi. Bu da daha salgın bitmeden yüzde 15 oranında bir düşüş demek oluyor.

koronavirüs akıllı telefonlara gölge düşürdü-1

EN ÇOK APPLE VE SAMSUNG ETKİLENECEK

Rapora göre bu düşüşten orta seviye akıllı telefon üreticileri değil, üst segment akıllı telefon üreticileri daha çok etkilenecek. Salgının psikolojik yönü ile birlikte en iyisini değil, sadece ihtiyaçları karşılayabilene yönelmesi beklenen tüketiciler, 32423432 RAM değerli, 234234234 Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonlar için şimdilik harcama yapmaktan kaçınacak. Bu da üst segmentte adı her zaman daha fazla geçen Apple ve Samsung gibi şirketleri vuracak. Samsung, her ne kadar orta seviye akıllı telefonlar üretse de üst seviye modelleriyle piyasada bulunan Apple'ın salgından düşüş ile çıkması olası.

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