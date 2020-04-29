Apple ve Samsung için zor günler kapıda!

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada sürüyor. Ancak virüs sadece insanların sağlığını değil, ekonomilerini de etkilemiş durumda. Bu da mücadeleyi zorlaştıran ayrı bir unsur olarak öne çıkıyor. Nitekim, özellikle Çin gibi salgının uzun süre üretimi durdurduğu Uzak Doğu ülkelerinde üretim yapan akıllı telefon üreticileri, salgından oldukça büyük yara aldı. İşin can sıkıcı kısmı ise, analistlerin henüz bu yaranın etkilerinin görülmemiş olduğuna dair yorumları. Yani önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticilerinin asıl bilançoyu daha net görecekleri söyleniyor. DigiTimes Research'ın son araştırması da bunu doğrular nitelikte.

AKILLI TELEFONLARDA YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ

DigiTimes Research, koronavirüs salgınının akıllı telefon üreticilerine olan etkisini araştırdı. Araştırma sonucunda elde edilen rapora göre, salgın yüzünden akıllı telefon pazarında beklendiği gibi ciddi bir daralma yaşanacak. Salgın öncesi 2020 yılı için 1,15 milyar akıllı telefon sevkiyatı planlandığını söyleyen rapor, salgn sonrası bu sayının 970 milyona kadar düştüğünü gösterdi. Bu da daha salgın bitmeden yüzde 15 oranında bir düşüş demek oluyor.