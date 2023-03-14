Kullanıcılar öneriyor! En iyi Xiaomi akıllı saat modelleri ve yorumları

Xiaomi akıllı saatleri, son derece popüler ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Bu akıllı saatlerin özellikleri, fitness tutkunlarından günlük kullanıcılara kadar birçok farklı kullanıcıya hitap ediyor. Xiaomi akıllı saatlerindeki fitness takibi, uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü gibi özellikler, kullanıcıların sağlık ve fitness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, arama, mesaj, ve sosyal medya bildirimleri gibi özellikler de günlük yaşamda pratiklik sağlıyor. Ayrıca, Xiaomi akıllı saatlerin kaliteli tasarımları ve kullanıcı dostu arayüzleri, cihazların kullanımını daha da kolaylaştırıyor.

1. Bütün özellikler tek bir saatte: Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat

Xiaomi Watch Lite akıllı saat, Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı saatlerinden biri. Bu saat, fitness takibi, uyku takibi ve mesaj bildirimleri gibi özellikleri sunarken, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Saat, oldukça hafif ve ince bir yapıya sahip. Kayışı ise oldukça esnek ve rahat bir kullanım sunuyor. Ekranı ise yeterli büyüklükte ve oldukça parlak. Ayrıca, dokunmatik hassasiyeti de oldukça iyi.

Fitness takibi özelliği de oldukça başarılı. Xiaomi Watch Lite, adım sayısı, kalori yakma, mesafe ve nabız ölçümü gibi özellikleri takip ediyor. Bu özellikler, fitness tutkunları için oldukça yeterli. Uyku takibi özelliği de oldukça başarılı. Saat, uyku süresini ve uyku kalitesini ölçüyor ve verileri telefonunuzdaki Mi Fit uygulaması üzerinden size sunuyor.

Mesaj bildirimleri konusunda da Xiaomi Watch Lite oldukça iyi bir performans sergiliyor. Akıllı saat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ve diğer birçok uygulamadan gelen bildirimleri gösteriyor. Bunun yanında, arama bildirimleri de oldukça kullanışlı bir özellik.

Genel olarak, Xiaomi Watch Lite akıllı saati, uygun fiyatı ve sunduğu özellikleriyle oldukça başarılı bir seçenek. Ancak, GPS özelliğinin olmaması ve yüzme özelliğinin olmayışı, bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Eğer düşük fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız ve temel fitness takibi, uyku takibi ve mesaj bildirimleri özellikleri sizin için yeterliyse, Xiaomi Watch Lite akıllı saat tam size göre olabilir.

Artıları

Uygun fiyatlı: Xiaomi Watch Lite, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor ve bütçesi sınırlı olanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Fitness takibi: Adım sayısı, kalori yakma, mesafe ve nabız ölçümü gibi temel fitness takibi özellikleri oldukça başarılı.

Uyku takibi: Saat, uyku süresini ve uyku kalitesini ölçüyor ve verileri telefonunuzdaki Mi Fit uygulaması üzerinden size sunuyor.

Mesaj bildirimleri: WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ve diğer birçok uygulamadan gelen bildirimleri gösteriyor. Ayrıca, arama bildirimleri de oldukça kullanışlı bir özellik.

Eksileri

GPS özelliği yok: Saat, GPS özelliği sunmuyor. Bu nedenle, spor yaparken harita takibi yapmak isteyenler için pek uygun olmayabilir.

Yüzme özelliği yok: Saat, suya dayanıklı bir yapıya sahip olsa da yüzme özelliği yok. Bu da su sporları yapanlar için bir dezavantaj olabilir.

Sınırlı uygulama desteği: Xiaomi Watch Lite, sınırlı uygulama desteği sunuyor. Bazı popüler uygulamaları desteklemeyebilir.

Şarj ömrü: Saatin şarj ömrü, ortalama kullanım için yeterli olsa da, yoğun kullanım durumunda kısa sürede şarj olabilir.

Kullanıcı yorumları

"Uygun fiyatlı olmasına rağmen özellikleri oldukça iyi. Fitness takibi çok başarılı ve uyku takibi de doğru sonuçlar veriyor. Bildirimler de anlık olarak geliyor ve saat tasarımı da oldukça şık."

"Saat gayet şık ve hafif. Pil ömrü de yeterli seviyede. Adım sayımı, nabız ölçümü ve uyku takibi özellikleri oldukça başarılı. Benim için mükemmel bir fiyat performans ürünü."

"Xiaomi Watch Lite, uygun fiyatlı bir akıllı saat olmasına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Telefon bildirimleri anlık olarak geliyor ve fitness takibi özellikleri de oldukça başarılı. Saatin tasarımı da oldukça şık ve kullanışlı."

2. “Saatim de benim gibi iddialı” diyenlere: Xiaomi Mi Watch Akıllı Saat

Xiaomi, akıllı saat pazarında sunduğu uygun fiyatlı çözümlerle öne çıkan bir marka haline geldi. Xiaomi Mi Watch, sunduğu birçok özellikle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Xiaomi Mi Watch, 44 mm boyutunda bir kasa ile geliyor. Tamamıyla metal bir yapıya sahip olan saat, şık ve kaliteli bir görünüm sunuyor. Saatin çerçevesi, mat ve parlak metalik yüzeylerin bir arada kullanıldığı bir tasarıma sahip. Xiaomi Mi Watch, 5 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Xiaomi Mi Watch, 1.39 inç boyutunda ve 454 x 454 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekran, oldukça canlı ve net bir görüntü sunuyor. Ayrıca, ekranın parlaklık ayarları da kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

Xiaomi Mi Watch, güçlü bir Snapdragon 3100 işlemci ve 1GB RAM ile donatılmıştır. Saat, sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve herhangi bir gecikme veya donma yaşanmıyor. 4GB dahili depolama alanı, kullanıcılara müzik ve uygulamaları saklama imkanı veriyor.

Xiaomi Mi Watch, birçok özellikle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Saatin en önemli özelliklerinden biri, GPS ve GLONASS desteği ile sunduğu fitness takibi özellikleri. Xiaomi Mi Watch, kalp atış hızı ölçümü, adım sayısı takibi, uyku takibi, kalori sayımı ve diğer fitness özelliklerini de destekler. Ayrıca, Xiaomi Mi Watch, Bluetooth 5.0 desteği ile geliyor ve bu sayede kullanıcılar telefonlarını saate bağlayarak çağrıları, mesajları ve sosyal medya bildirimlerini takip edebilirler.

Xiaomi Mi Watch, 570 mAh pil kapasitesiyle kullanıcıların birkaç gün boyunca kullanmalarına izin verir. Pil ömrü, kullanılan özelliklere ve uygulamalara bağlı olarak değişebilir. Xiaomi Mi Watch, manyetik şarj kablosu ile kolayca şarj edilebilir.

Xiaomi Mi Watch, sunduğu uygun fiyatlı çözümler ve birçok özelliği ile oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Artıları

Şık tasarım: Xiaomi Mi Watch, tamamı metal bir yapıya sahip şık bir tasarıma sahiptir. Metalik yüzeyleri ve 5 farklı renk seçeneği ile kullanıcılara estetik bir deneyim sunar.

Yüksek çözünürlüklü ekran: 1.39 inç boyutunda ve 454 x 454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranı, kullanıcılara net ve canlı bir görüntü sunar.

Fitness özellikleri: Xiaomi Mi Watch, GPS ve GLONASS desteği ile sunduğu fitness takibi özellikleri, kalp atış hızı ölçümü, adım sayısı takibi, uyku takibi, kalori sayımı gibi birçok özellik sunar.

Performans: Güçlü bir Snapdragon 3100 işlemci ve 1GB RAM ile donatılan Xiaomi Mi Watch, sorunsuz bir şekilde çalışır ve herhangi bir gecikme veya donma yaşanmaz.

Pil ömrü: 570 mAh pil kapasitesi sayesinde Xiaomi Mi Watch, birkaç gün boyunca kullanım sunar.

Eksileri

NFC eksikliği: Xiaomi Mi Watch, NFC desteği sunmaz. Bu nedenle, kullanıcılar ödeme işlemleri gibi NFC özelliklerini kullanamazlar.

Yerleşik uygulama eksikliği: Xiaomi Mi Watch, uygulama mağazası eksikliği nedeniyle bazı kullanıcılar için yeterli uygulama seçenekleri sunmayabilir.

Sesli asistan sınırlaması: Xiaomi Mi Watch, yalnızca Çince ve İngilizce dillerindeki sesli asistanları destekler. Diğer dillerdeki kullanıcılar için kullanışsız olabilir.

Kullanışsız arayüz: Xiaomi Mi Watch, kullanıcı arayüzü açısından bazı kullanıcıların beklentilerini karşılamayabilir.

Su geçirmezlik sınırı: Xiaomi Mi Watch, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezliği desteklese de, yüzme veya su altı sporları için yeterli olmayabilir.

Kullanıcı Yorumları

"Harika bir saat. Tüm ihtiyacım olan tüm özellikleri sunuyor. Pil ömrü de oldukça iyi. Kullanımı kolay ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Fiyatı da diğer markalara kıyasla oldukça uygun."

"Xiaomi Mi Watch, gerçekten mükemmel bir akıllı saat. Özellikle fitness takibi özellikleri benim için önemliydi ve bu konuda beklentilerimi tam anlamıyla karşıladı. Uyku takibi, adım sayımı ve kalori sayımı özellikleri ile tam bir fitness dostu."

"Xiaomi Mi Watch'u almak için bir süredir araştırma yapıyordum ve sonunda aldım. Şimdiye kadar kullanımda hiçbir sorun yaşamadım. Ekran kalitesi ve pil ömrü mükemmel. Tasarımı da oldukça şık. Kesinlikle tavsiye ederim."

3. Modern bir saat isteyenler için: Xiaomi Watch S1 Akıllı Saat

Xiaomi Watch S1, şık ve modern bir tasarıma sahip. Yüzeyi geniş 1.78 inç boyutunda ve 326 PPI çözünürlüğünde bir AMOLED ekranı bulunuyor. Saatin kasası, çizilmelere ve darbelere dayanıklı seramik malzemeden yapılmış. Saat, sadece 48 gram ağırlığıyla bileklerde hafif bir hissiyat yaratıyor.

Xiaomi Watch S1, yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde güçlü bir performans sunuyor. Qualcomm Snapdragon Wear 3100 işlemci, 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile donatılmış. Bu sayede saat, uygulamaları hızlı bir şekilde açar ve çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor.

Xiaomi Watch S1'in batarya ömrü oldukça uzun. 420mAh pil kapasitesi, 36 saat kullanım süresi sağlıyor. Ancak, GPS kullanımı ve diğer yoğun kullanım durumlarında pil ömrü biraz daha kısalabilir.

Xiaomi Watch S1, fitness tutkunları için bir dizi özellik sunuyor. GPS, GLONASS ve BDS üçlüsü desteği sayesinde, adımlarınızı, mesafenizi ve hızınızı takip edebilirsiniz. Saat, kalp atış hızı sensörü ile de donatılmış ve sizi fiziksel aktiviteler sırasında takip ediyor. Saat ayrıca uyku takibi, stres takibi ve diğer önemli fitness özellikleri de sunuyor.

Xiaomi Watch S1, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 b / g / n bağlantı seçenekleri ile geliyor. Saat, NFC desteği de sunuyor, bu sayede ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak, Xiaomi Watch S1 akıllı saat, şık tasarımı, yüksek performansı ve zengin özellikleri ile dikkat çeken bir cihaz. Fitness tutkunları, teknoloji meraklıları ve kullanımı kolay bir akıllı saat arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Artıları

Şık ve modern tasarımı ile dikkat çeker.

Güçlü performansı sayesinde uygulamaları hızlı bir şekilde açar ve çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirir.

Fitness tutkunları için bir dizi özellik sunar, GPS, GLONASS ve BDS üçlüsü desteği, kalp atış hızı sensörü, uyku takibi, stres takibi ve diğer önemli fitness özellikleri ile birlikte gelir.

NFC desteği sayesinde ödeme işlemlerini kolaylaştırır.

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 b / g / n bağlantı seçenekleri ile gelir.

Eksileri

Yetersiz pil ömrü, yoğun kullanım durumlarında kısa sürede şarj edilmesi gerekebilir.

Su geçirmezlik özelliği yoktur, bu nedenle su temasından kaçınmak gerekmektedir.

Uygulama desteği konusunda sınırlı seçenekler sunar, özellikle iOS kullanıcıları için.

Fiyatı yüksek seviyededir, bu nedenle bütçesi kısıtlı olan kullanıcılar için uygun olmayabilir.

Kullanıcı Yorumları

"Saati yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve oldukça memnun kaldım. Tasarımı çok şık ve modern, fitness özellikleri de oldukça başarılı. Ayrıca NFC desteği sayesinde ödeme işlemlerini de çok kolay hale getiriyor. Pil ömrü konusunda bazı yorumlar okumuştum ama benim kullanımımda oldukça iyi dayanıyor."

"Xiaomi Watch S1, beklediğimden daha iyi bir cihaz oldu. Özellikle fitness özellikleri konusunda çok başarılı, GPS özelliği ile koşu ve bisiklet sürüşleri sırasında harika sonuçlar elde ediyorum. Tasarımı da çok şık, bilekten çıkarmak istemiyorum :)"

"Saati birkaç haftadır kullanıyorum ve gerçekten memnun kaldım. Arayüzü çok kullanıcı dostu, uygulamaların hızlı açılması ve işlem yapması da çok hoş. Pil ömrü konusunda biraz endişeliydim ama benim kullanımımda oldukça dayanıklı, şarj etmek için sık sık cihazı takmama gerek kalmadı. Özetle, Xiaomi Watch S1 tam bir fiyat/performans ürünü."

4. Elinden her iş geliyor: Xiaomi Redmi Watch Lite 2

Redmi Watch Lite 2, hafif bir tasarıma sahip ve 40.9 x 35.5 x 11.4 mm boyutlarında. 1.4 inç IPS ekran, 320 x 320 piksel çözünürlük sunuyor ve yüksek parlaklık ve netlik sağlıyor. Saat, plastik bir çerçeveye sahip ve 20mm kayışlar ile birlikte geliyor. Kayışlar, silikon veya metal malzemelerden yapılmış ve farklı renk seçenekleri mevcut.

Redmi Watch Lite 2, bir dizi özellik sunuyor. Bunlar arasında kalp atış hızı izleme, uyku takibi, adım sayacı, kalori yakma sayacı, 24 saatlik kan basıncı takibi ve oksijen doyumu ölçümü yer alıyor. Ayrıca, GPS ve GLONASS gibi çeşitli navigasyon özelliklerine sahip olan akıllı saat, suya dayanıklı ve yüzme ve dalış gibi su sporları sırasında kullanılabiliyor.

Redmi Watch Lite 2, Bluetooth 5.0 ve BLE bağlantısı ile akıllı telefonlarla senkronize edilebiliyor. Bu sayede, bildirimleri ve aramaları akıllı saat üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Akıllı saat ayrıca, Xiaomi Wear uygulaması üzerinden özelleştirilebilir saat yüzlerine sahip. Saat yüzleri arasında farklı stiller, renkler ve arka planlar mevcut.

Redmi Watch Lite 2, 230mAh bataryaya sahip ve bir şarjla 9 güne kadar pil ömrü sunuyor. Pil ömrü, kullanım şekline ve ayarlarına bağlı olarak değişebiliyor. Bununla birlikte, ortalama kullanım koşullarında bile, akıllı saatin pil ömrünün oldukça iyi olduğu söylenebilir.

Redmi Watch Lite 2, uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için iyi bir seçenek. Kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve adım sayacı gibi birçok temel sağlık özelliği sunuyor. Ayrıca, suya dayanıklılığı ve navigasyon özellikleri ile sporcular için uygun bir ürün.

Artılar

Uygun fiyatlı bir akıllı saat.

1.4 inç IPS ekranı, yüksek parlaklık ve netlik sunar.

Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, adım sayacı, kalori yakma sayacı ve navigasyon özellikleri gibi birçok temel sağlık özelliği sunar.

Suya dayanıklılık özelliği sayesinde, yüzme ve dalış gibi su sporları sırasında kullanılabilir.

Xiaomi Wear uygulaması üzerinden özelleştirilebilir saat yüzleri sunar.

9 güne kadar pil ömrü sunar, ortalama kullanım koşullarında bile pil ömrü oldukça iyi.

Eksiler

GPS ve GLONASS gibi navigasyon özellikleri, akıllı saatin pil ömrünü kısaltabilir.

Saat, tamamen metal bir gövde yerine plastik bir çerçeve ile birlikte gelir.

Bazı kullanıcılar, ekranın düşük kontrast oranından şikayet edebilirler.

Bazı kullanıcılar, Xiaomi Wear uygulamasının kullanımının bazen karışık olabileceğini düşünebilirler.

Kullanıcı Yorumları

"Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir akıllı saat arayanlara kesinlikle öneririm. Pil ömrü oldukça iyi ve birçok sağlık özelliği sunuyor. Ek olarak, Xiaomi Wear uygulaması sayesinde saat yüzünü özelleştirebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim."

"Redmi Watch Lite 2, yüzme gibi su sporları sırasında kullanmak için harika bir seçenek. Ek olarak, yüksek parlaklık seviyesi sayesinde açık havada kullanmak da kolay. Sağlık özellikleri oldukça doğru ve saat yüzleri değiştirilebilir. Kesinlikle öneririm."

"Bu fiyat aralığında bulabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden biri. Pil ömrü oldukça uzun ve navigasyon özellikleri de oldukça doğru. Adım sayacı ve kalori yakma sayacı da oldukça hassas. Xiaomi Wear uygulaması da oldukça kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim."

Sağlıklı Hayatınızın Yeni Yardımcısı: Xiaomi MI IMILAB KW66 Akıllı Saat

Xiaomi MI IMILAB KW66, zarif ve minimalist bir tasarıma sahip. Kare şekilli 1.28 inç TFT ekranı, yüksek parlaklık ve netlik sunuyor. Gövdesi, çelik ve polikarbonat malzemelerin bir karışımı. Bu nedenle, hem hafif hem de dayanıklı. Silikon kayış, rahat bir kullanım sağlıyor.

Xiaomi MI IMILAB KW66, kalp atış hızı izleme, uyku takibi, adım sayacı, kalori yakma sayacı gibi birçok temel sağlık özelliği sunuyor. Bu özelliklerin tamamı, kullanıcıların sağlık durumlarını takip etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, kan basıncı ve oksijen seviyeleri gibi daha gelişmiş sağlık özellikleri de mevcut.

Xiaomi MI IMILAB KW66, 340 mAh'lik bir pil ile çalışır ve tam şarj edildiğinde 10 güne kadar kullanım sağlıyor. Pil ömrü, kullanım koşullarına ve kullanıcının ayarlarına bağlı olarak değişebilir.

Xiaomi MI IMILAB KW66, Bluetooth 5.0 desteği ile akıllı telefonlarla bağlantı kurabilir. Saat, bildirimleri görüntüleyebilir ve hava durumu, müzik çalar, saat yüzü ve diğer özellikler gibi birçok ek özellik sunar.

Xiaomi MI IMILAB KW66, suya dayanıklı ve 5 ATM'ye kadar (50 metre derinliğe kadar) suya dayanabilir. Bu nedenle, yüzme ve dalış gibi su sporları sırasında kullanılabilir.

Xiaomi MI IMILAB KW66, birçok spor modu (koşu, bisiklet, yüzme, yürüyüş, vb.) ile birlikte gelir ve kullanıcının egzersizlerini takip etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Xiaomi MIJIA uygulaması üzerinden özelleştirilebilir saat yüzleri de sunar.

Sonuç olarak, Xiaomi MI IMILAB KW66, uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, adım sayacı, kalori yakma sayacı ve diğer temel sağlık özellikleri gibi birçok faydalı özellik sunuyor. Ayrıca, suya dayanıklılık özelliği ve uzun pil ömrü de dikkate değerdir.

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Artılar

Zarif ve minimalist tasarım

Temel sağlık özellikleri (kalp atış hızı izleme, uyku takibi, adım sayacı, vb.)

Su geçirmezlik özelliği (5 ATM'ye kadar)

Uzun pil ömrü (10 güne kadar)

Birçok spor modu ve özelleştirilebilir saat yüzleri

Uygun fiyat

Eksiler

NFC özelliği yok

GPS özelliği yok

Ekranın kalitesi yüksek seviyede değil

Bazı kullanıcılar için kayışın kalitesi düşük olabilir

Kullanıcı Yorumları

"Saati aldıktan sonra hemen kullanmaya başladım ve memnun kaldım. Adım sayacı, kalp atış hızı monitörü ve uyku takibi gibi özellikler benim için yeterliydi. Ayrıca, şık ve minimalist tasarımı da çok beğendim."

"Bu fiyata çok iyi bir akıllı saat. Spor modları arasında koşu, yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi birçok seçenek var. Pil ömrü de oldukça uzun. Saati şarj etmek için herhangi bir özel kabloya ihtiyacınız yok, sadece standart USB kablosu kullanabilirsiniz."

"Xiaomi MI IMILAB KW66, uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için mükemmel bir seçenek. Sağlık özellikleri harika ve su geçirmezlik özelliği sayesinde yüzme sırasında bile kullanabilirsiniz. Saat yüzleri arasında seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek de mevcut."

Xiaomi akıllı saatler ne kadar dayanıklıdır?

Xiaomi akıllı saatler genellikle sağlam yapılarıyla bilinirler ve dayanıklı malzemelerden üretilirler. Ancak, cihazın dayanıklılığı kullanıma ve modele bağlı olarak değişebilir.

Xiaomi akıllı saatler su geçirmez mi?

Birçok Xiaomi akıllı saati, IP67 veya IP68 gibi belirli bir su geçirmezlik derecesine sahiptir. Bu, cihazın belirli bir derinliğe kadar suya dayanabileceği anlamına gelir, ancak yüzme veya dalış gibi derin su aktiviteleri için uygun değillerdir.

Xiaomi akıllı saatler hangi işletim sistemini kullanır?

Xiaomi akıllı saatleri, çoğu zaman Android tabanlı MIUI for Watch işletim sistemini kullanır.

Xiaomi akıllı saatler hangi özellikleri sunar?

Xiaomi akıllı saatleri, kalp atış hızı monitörü, uyku takibi, adım sayacı, harici cihazlarla bağlantı kurabilme ve bildirimleri gösterme gibi özellikleri içerir. Bazı modeller, GPS veya NFC özellikleri de sunabilir.

Xiaomi akıllı saatler başka cihazlarla uyumlu mu?

Xiaomi akıllı saatleri, çoğu Android ve iOS cihazla uyumludur. Xiaomi'nin kendi telefonları ile birlikte çalışırken daha iyi bir uyumluluk sunabilirler, ancak diğer markalardan akıllı telefonlarla da kullanılabilirler.



