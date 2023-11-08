Apple yayınladı! iOS 17.1.1 güncellemesi iPhone'lara neler getirdi, neleri düzeltti?

Apple 7 Kasım'da, ilk olarak eylül ayında çıkan iOS 17, iPadOS 17 ve WatchOS 10 işletim sistemlerine yönelik küçük güncellemeler olan iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1 ve Apple Watch pil tükenme hatasını düzelten WatchOS 10.1.1'i yayınladı. iOS 17.1.1 ve iPadOS 17.1.1, Apple'ın yeni AirDrop, StandBy (Beklemede modu) ve Apple Music özelliklerini getiren iOS 17.1 güncellemesini yayınlamasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

İŞTE İOS 17.1.1 İLE YAPILAN DÜZELTMELER

iOS 17.1.1 güncellemesi, belirli araçlardaki kablosuz şarj sonrası çıkan sorunları ve Hava Durumu Kilitli ekran araç takımıyla ile ilgili bir hatayı gideriyor. Apple'ın güncellemeye ilişkin sürüm notu ise şöyle:

"Bu güncelleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iPhone'unuz için hata düzeltmeleri sunar:

Nadir durumlarda, belirli arabalarda kablosuz şarj edildikten sonra iPhone 15 modellerinde Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin kullanılamaması*

Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında kar yağışının doğru şekilde gösterilememesi"*



MacRumors'a göre Wi-Fi bağlantısı ve cihaz kapanmalarıyla ilgili sorunlar da vardı, ancak iOS 17.1.1'in bunları çözmeyi amaçlayıp amaçlamadığı belirsiz.

iOS 17.1.1, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone'lara indirilip yüklenebiliyor.

Apple'ın şimdilerde test ettiği söylenen iOS 17.2 ve iPadOS 17.2'yi ise aralık ayında yayınlaması bekleniyor.





