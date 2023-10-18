Apple, yeni Apple Pencil’ı tanıttı! "Daha uygun fiyatlı"

Apple'a göre yeni Apple Pencil, mükemmel piksel hassasiyeti, düşük gecikme ve eğime duyarlılık gibi özelliklere sahip. Yeni kalem, mat bir yüzey ve iPad’in yanına manyetik olarak yapışan düz bir kenar ile tasarlanmış. Ayrıca yeni Apple Pencil'ın sürgülü bir kapağın arkasında gizlenen USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz da USB-C kablosu kullanılarak eşleştiriliyor ve şarj ediliyor.

Apple, yeni Apple Pencil için "M2 çipli iPad Pro modelleriyle birlikte kullanıldığında, yeni Apple Pencil dokunmadan algılama özelliğini desteklemesi sayesinde kullanıcıların daha da yüksek bir hassasiyetle çizim ve illüstrasyon yapmasına olanak tanıyor" ifadelerini kullanıyor.

İŞTE YENİ APPLE PENCIL'IN FİYATI VE SATIŞA SUNULACAĞI TARİH! UYUMLU OLDUĞU MODELLER İSE...

Yeni Apple Pencil, kasım ayının başından itibaren 2.699 TL fiyatla ayrı olarak satışa sunulacak.

Öte yandan Apple, yeni Apple Pencil'ın:

iPad (10. nesil)

iPad Air (4. ve 5. nesil)

11 inç iPad Pro (1., 2., 3. ve 4. nesil)

12.9 inç iPad Pro (3., 4., 5. ve 6. nesil)

iPad mini (6. nesil) dahil olmak üzere USB-C bağlantı noktasına sahip tüm iPad modelleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.





