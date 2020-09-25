Apple yüz maskesi incelemeye konuk oldu!

Apple'ın yüz maskesi ürettiğine dair bazı bilgiler, geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Hatta maskenin bir fotoğrafı da söz konusu bilgilerle birlikte ortaya çıkmıştı. Aradan geçen onca zamanın ardından Apple yüz maskesi tekrar ortaya çıktı. Hem de bu kez tüm detaylarıyla.

YOUTUBE'DA APPLE YÜZ MASKESİ İNCELEMESİ YAPILDI

YouTube kanalı Unbox Therapy, bu kez herhangi bir telefonu veya teknolojik bir cihazı değil, Apple'ın yüz maskesini inceledi. Yüz maskesini kutudan çıkartan YouTuber, 5 adet paketlenmiş maske ile karşılaştı. Maske kutusunda ise iPhone, iPad ve Apple Watch kutularından tanıdığımız bir ibare vardı; ''Apple tarafından tasarlandı, Çin'de üretildi''

APPLE'IN MASKESİ AMACINA UYGUN

Maske kutudan çıktığında ise Apple üretimi maskenin klasik cerrahi maskelere benzediğini ancak farklı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Maske tasarımı sayesinde yanlarından hava almayı tamamen engelliyor. YouTuber'da maskeye üfleyerek maskenin hava geçirmediğini hatta şiştiğini kameralar karşısında gösteriyor. Bu yüzden Apple'ın yüz maskesi amacına uygun demek mümkün. Ayrıca Apple, maskelerin kulakta bıraktığı izi ve ağrıyı engellemek için de kutuya küçük ama etkili bir aparat da yerleştirmiş durumda. Söylenenlere göre maske 5 defaya kadar da yıkanabiliyor.