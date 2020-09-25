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Apple yüz maskesi incelemeye konuk oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Apple tarafından üretilen yüz maskesi, bir YouTube kanalında incelendi. Apple'ın koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışanlarının kullanması için ürettiği Apple yüz maskesi, söz konusu videoda tüm detaylarıyla karşımıza çıktı.

Apple yüz maskesi incelemeye konuk oldu!

Apple'ın yüz maskesi ürettiğine dair bazı bilgiler, geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Hatta maskenin bir fotoğrafı da söz konusu bilgilerle birlikte ortaya çıkmıştı. Aradan geçen onca zamanın ardından Apple yüz maskesi tekrar ortaya çıktı. Hem de bu kez tüm detaylarıyla.

Apple maskesi-1

YOUTUBE'DA APPLE YÜZ MASKESİ İNCELEMESİ YAPILDI

YouTube kanalı Unbox Therapy, bu kez herhangi bir telefonu veya teknolojik bir cihazı değil, Apple'ın yüz maskesini inceledi. Yüz maskesini kutudan çıkartan YouTuber, 5 adet paketlenmiş maske ile karşılaştı. Maske kutusunda ise iPhone, iPad ve Apple Watch kutularından tanıdığımız bir ibare vardı; ''Apple tarafından tasarlandı, Çin'de üretildi''

Apple yüz maskesi

APPLE'IN MASKESİ AMACINA UYGUN

Maske kutudan çıktığında ise Apple üretimi maskenin klasik cerrahi maskelere benzediğini ancak farklı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Maske tasarımı sayesinde yanlarından hava almayı tamamen engelliyor. YouTuber'da maskeye üfleyerek maskenin hava geçirmediğini hatta şiştiğini kameralar karşısında gösteriyor. Bu yüzden Apple'ın yüz maskesi amacına uygun demek mümkün. Ayrıca Apple, maskelerin kulakta bıraktığı izi ve ağrıyı engellemek için de kutuya küçük ama etkili bir aparat da yerleştirmiş durumda. Söylenenlere göre maske 5 defaya kadar da yıkanabiliyor.

Apple maskesi aparat

APPLE YÜZ MASKESİ SATIŞA ÇIKACAK MI?

Apple yüz maskesinin genel satışa sunulması beklenmiyor. Zira Apple'ın böyle bir planı yok. Bu maskeler, perakende satış merkezlerindeki ve Apple Store'lardaki çalışanların güvenliği için üretildi. Yani bu maskeleri satın alıp kullanmamız şimdilik mümkün değil.


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