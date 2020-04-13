Arabadan inmeden günah çıkarıyorlar!

Ülkenin güneyindeki sahil kenti Acapulco'daki Katolik papazlar, pazar günü kutlanacak Paskalya Bayramı'na yaklaşılan günlerde günah çıkartanları yol kenarından dinledi.

Hristiyanların kutsal haftası boyunca insanlar otomobille, motosikletle ya da yayan geldi.

El Sur gazetesinin haberine göre, günah çıkarmaya gelenlerden araçlarında kalmaları ve üç metrelik mesafeyi korumaları istenirken, onlara yüz maskeleri ve antibakteriyel jel dağıtıldı.

Papazlar da yüz maskesi taktı ve her kişi ayrıldıktan sonra havayı dezenfektan sıkarak "arındırdı."

Video görüntülerinde, bilgisayar koltuğunda oturan bir rahibin, Acapulco Başpiskoposluğu'na bağlı Papaz Enstitüsü'nün otoparkındaki geçici günah çıkarma yerine gelen bir motorcuyu, parmaklığın arkasından dinlediği görünüyor.

El Sur'un haberine göre, Our Lady of Covadonga cemaatinin rahibi Marco Antonio Galeana, devam eden Kovid-19 pandemisi yüzünden pek çok kişinin gergin ve endişeli olduğunu ve ruhlarını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Birçok kilise Paskalya ayininin kaydını yaparak, bunları internet üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

Meksika'da şimdiye kadar 3 bin 844 Kovid-19 vakası teyit edildi ve bu sayıya dahil olan 233 kişi öldü.

Ülkenin sağlık bakanlığı cuma günü 403 yeni vaka daha bildirdi.

