'Arabalar burada dursun nasılsa değerlenir' Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlarla ilgili yeni gelişme! İşte öncesi ve sonrası...

Araç piyasasındaki durgunluk ve yüksek araba fiyatları ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler araba alamamaktan şikayetçi. Özellikle son yıllarda sıfır araç bulmakta zorluk yaşanıyor. Yaşanan bu zor durumun üstüne Üsküdar'daki Çamlıca Camii otoparkında kaydedilen bir görüntü tepkiye yol açmıştı. İddiaya göre caminin ücretsiz otoparkında kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edilmişti. Ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürülmüştü. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin ardından o otopark ve araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomobillerin otoparktan kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü. İşte detaylar...

OTOPARK TAMAMEN BOŞALTILDI

Çamlıca Camii otoparkında bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görülmüştü. Bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Stoklandığı iddia edilen araçların haber yapılmasının ardından otomobillerin kaldırıldığı ve otoparkın tamamen boşaltıldığı görüldü.

"ARABALAR DURSUN BURADA, NASILSA DEĞERLENİR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki göstermişti.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi. (İHA/DHA))





