Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Aracınızı her ne kadar çok sevseniz de uzun süre aynı arabayı kullanmak bazen sıkıcı hâle gelebilir. Araç değiştirmek hem masraflı hem zahmetli bir iş olduğu için arabanızın havasını değiştirecek araç aksesuarlarıyla arabanızda bambaşka bir görünüm yaratmanız mümkün. Telefon tutucudan paspasa, düzenleyiciden cam filme ve su ısıtıcıdan güneşliğe kadar aracınıza hem fonksiyonellik hem şıklık katacak birbirinden farklı ürünleri sizler için listeledik. Araştırmamızın tamamına göz atmak için okumaya devam edin!

1. Telefonunuzu sağlam şekilde kavrayan Buffer Telefon Tutucu

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Seyir hâlindeyken telefonunuzu sabit tutacak ya da haritaya bakarken telefonunuzu elinizle tutmanıza gerek duymayacağınız bir ürün arıyorsanız Buffer Telefon Tutucu'ya göz atabilirsiniz. 6.5 inç boyutundaki telefonlar için tercih edebileceğiniz ürün, çok kalın olmayan konsollarda kullanıma uygun. 360 derece dönebilen özelliğiyle rahat hareket imkânı veriyor. Ürün; ultra ince, zarif ve hafif tasarımıyla aracınıza bambaşka bir görünüm kazandırıyor. Telefonu sağlam şekilde kavrayan tutucu, engebeli yollarda dahi telefonun düşmesini önlüyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen telefon tutucuyu uzun süre kullanabilirsiniz.

2. Yolculuk sırasında içeceklerinizi ısıtmanıza yardım eden Jetcom Araç İçi Su Isıtıcı

Yolculuk esnasında kahve ya da çay içmeyi sevenlerin bayılacağı Jetcom Araç İçi Su Isıtıcı, çakmak girişinden beslenerek 15 dakika içinde içeceğinizin ısınmasını sağlıyor. Termos özelliği sayesinde içeceğinizin sıcaklığını uzun süre muhafaza ediyor. Kilitli ağız kısmıyla sürüş sırasında sıcak suyun etrafa dökülmesini önleyerek istenmeyen kazalara mâni oluyor. Ergonomik sap kısmı sayesinde rahatça kavranıyor. Çelik materyali paslanmaz olduğu için korozyona karşı direnç gösteriyor. 500 ml iç hacme sahip ürünü bebek maması hazırlamak için de kullanabilirsiniz. 12 V güçle çalışan su ısıtıcı, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

3. Araç içinde ekstra alan sağlayan RandOffOn Araç Düzenleyici

Aracın düzenli kalmasına özen gösterenlerdenseniz RandOffOn Araç Düzenleyici'yi beğeneceğinizden eminiz. Ön koltuğun başlık kısmına kolayca takılan ürün, arabanın iç kısmında ekstra alan oluşturuyor. Bu sayede özellikle bebekli ailelerin bebek eşyaları için ihtiyaç duyduğu alanı sağlıyor. Ürüne peçete, bebek bezi, biberon, su gibi birçok ürünü koyabilirsiniz. Araç düzenleyici ayrıca koltuğun kirlenmesini ve aşınmasını da engelliyor. Ürünü ister ıslak bezle silerek ister çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayarak temizleyebilirsiniz. Kırmızı renkli düzenleyici, otomobile güzel bir görünüm kazandırıyor. Ürün; keçe, süet kumaş ve kaliteli memory spongedan elde ediliyor.

4. Güneşin zararlı ışınlarını dışarda tutan AUTOFOLYO Cam Filmi

Yazın sıcak havalarda güneş ışınlarının arabanın iç kısmına girmesini engelleyecek ya da azaltacak bir ürün arıyorsanız AUTOFOLYO Cam Filmi'ni tercih edebilirsiniz. UV ışınlarını engelleyen ürün, sizi ve arabanızı güneşin zararlı ışınlardan koruyor. Ayrıca arabanızı daha serin tutuyor. Dışardan bakıldığında karanlık görünüm sunduğu için mahremiyet de kazandırıyor. Yapışkan yapısıyla cama kolay şekilde uygulanıyor. Çizilmeyen ve deforme olmayan cam filmini uzun süre kullanabilirsiniz. Ürünü dilediğiniz zaman sorunsuz şekilde sökebilirsiniz. Cam filmi evde, ofiste yani kısacası tüm camlı alanlarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

5. Telefonunuzu hızlıca şarj eden Baseus T-Typed S13 Hızlı Araç Şarjı

Baseus T-Typed S13 Hızlı Araç Şarjı ile uzun yolculuk sırasında telefonunuzu çakmak girişi üzerinden kolayca şarj edebilirsiniz. Çift USB girişi sayesinde ürüne aynı anda iki cihazı rahatlıkla takabilirsiniz. 5.0 Bluetooth özelliğiyle 5 metreye kadar kesintisiz veri aktarımı yapabilirsiniz. Dahili mikrofonu sayesinde gelen aramaları cihaz üzerinden kolayca yanıtlayabilirsiniz. Araç şarjında bulunan düğmelerle radyo frekansını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ürün, küçük tasarımıyla otomobil içinde fazla yer kaplamıyor. Arabanızın şıklık seviyesini artırmanıza yardımcı olan cihazı çok seveceğinize eminiz.

6. Böcek ve güneş ışınlarını engelleyen OKMORE Oto Güneşliği

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Yaz aylarında yolculuk sırasında genellikle camlar açılıyor ancak böcekler ya da güneş ışınları sorun yaratabiliyor. Hem böcekleri hem güneş ışınlarını engelleyecek bir ürün arıyorsanız OKMORE Oto Güneşliği'ne göz atabilirsiniz. Elastik yapıya sahip güneşliği her model araç için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sıcak havalarda güneş ışınların araç içine girmesine mâni olan ürün, otomobilin serin kalmasını sağlıyor. Üst kısımdan kolayca takılan güneşlik, camın açılıp kapanmasına engel olmuyor. Ürünü istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Güneşliği yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Sağlam yapıya sahip ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

7. Özel tasarımı sayesinde kötü kokuya sebep olmayan Otokoz Havuzlu Paspas Takımı

Bütün araçlarla uyumlu olan Otokoz Havuzlu Paspas Takımı, 5 parçadan oluşuyor. Kauçuktan üretilmediği için ağır kokuya sebebiyet vermiyor. Bu sayede araç içinde kokudan dolayı rahatsız olmanızı engelliyor. PU ve PVC malzemeden üretilen çevre dostu paspas takımı, geri dönüştürülebilen ham maddeden elde ediliyor. Aşınmaya karşı direnç gösteren ürün, uzun kullanım ömrüne sahip. Ayak altında toplanma yapmayan paspas takımı, fren ya da gaz pedallarının altına girmiyor ve güvenli sürüş sunuyor. 4 cm yüksekliğindeki duvarları sayesinde araç halısını tozdan, çamurdan ve sudan koruyor. Paspas takımını yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Kanserojen ya da alerjen madde içermiyor.

8. Direksiyona güzel görünüm kazandıran OEM Deri Oto Direksiyon Kılıfı

Araç direksiyonu zamanla yıpranabilir. Aşınan direksiyon ise kötü görüntüye neden olabilir. Direksiyon kılıfıyla bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. OEM Deri Oto Direksiyon Kılıfı ile yıpranan direksiyona hoş bir görünüm kazandırabilirsiniz. Hafif ticari araç modelleri için uygun olan ürün, makul fiyatıyla direksiyonunuzun yenilenmesini sağlıyor. Ayrıca aracınıza dekoratif hava da katıyor. Mumlu dikiş ipi, tüylenme yapmıyor. Bu sayede kötü görüntü yaratmıyor. Ellerin kaymasını engelleyen özel tasarımı sayesinde güvenli tutuş imkânı veriyor. Delikli yapısıyla ürünü kolayca direksiyona dikebilirsiniz. Suni deriden elde edilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.