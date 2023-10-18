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  4. 'Arabayı takip et' Taksiye binip çatışmaya gittiler! 2 yaralı 'El freninin üzerine yattım'

'Arabayı takip et' Taksiye binip çatışmaya gittiler! 2 yaralı 'El freninin üzerine yattım'

18.10.2023 17:58 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde taksiye binen 3 kişi, husumetli oldukları 2 kişinin yanına giderek pompalı tüfekle ateş etti. Çıkan çatışmada 2 kişi, yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, taksi şoförü Batuhan Biçer yaşananları anlattı.

'Arabayı takip et' Taksiye binip çatışmaya gittiler! 2 yaralı 'El freninin üzerine yattım'

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. D.K., M.K. ve B.K., Batuhan Biçer'in kullandığı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti. 3 kişi, U.G. ve S.Ç.'yi görünce araçtan inip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. U.G. ve S.Ç. de silahla karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.K. ve S.Ç. yaralandı; taksiye de saçmalar isabet etti. Tedavilerinin ardından D.K. ve S.Ç. ile B.K. ve M.K. gözaltına alındı. Firari U.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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'ÇOK KORKTUM'

Batuhan Biçer, "Etimesgut'tan 3 yolcu aldım. Konuma gelince 'Dur' dediler. Şahsın üstünde polar vardı, içinde de pompalı tüfek varmış. Orada husumetlisini aradılar, bekledik. Kimse gelmeyince 'Sür' dediler. Ben de devam ettim. Ardından karşı tarafla karşı karşıya geldiler. Bana 'Arabayı takip et' dediler. Sonra durduk, karşı tarafla çatıştılar. Arabadakiler inince ben de mecbur durdum. El freninin üzerine yattım. Sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken arabamdaki birisi vuruldu. Çok korktum. Çünkü aşırı bir ateş açıldı" dedi. Biçer, aracında da 30 bin liralık zarar olduğunu söyledi. (DHA)

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çatışma taksi

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