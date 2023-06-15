HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç alacakları "Kesinlikle" diyerek uyardı: Dikkatten kaçabiliyor! Dolandırıcıların 'change' hilesine takılmamak için 'kaporta' ve 'şasi numarası' detayı...

Araç alacakları "Kesinlikle" diyerek uyardı: Dikkatten kaçabiliyor! Dolandırıcıların 'change' hilesine takılmamak için 'kaporta' ve 'şasi numarası' detayı...

15.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni araç alacaklar için özellikle de ikinci el sektöründe en büyük mağduriyetlere yol açan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan 'change' hilesinden mağdur olmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde bu yöntemle bir çetenin 240 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenilen çete çökertilmişti. Oto ekspertiz uzmanları, dikkatten kaçabilen bu dolandırıcılık yönteminden mağdur olunmaması için öncelikle aracın kaportasına bakılması gerektiğini ifade etti ve ayrıntıları anlattı.

Araç alacakları "Kesinlikle" diyerek uyardı: Dikkatten kaçabiliyor! Dolandırıcıların 'change' hilesine takılmamak için 'kaporta' ve 'şasi numarası' detayı...

İkinci el araç satışında en çok başvurulan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan 'change' hilesine takılmamak için uzmanlar aracın kaportası ve şasi numarasına dikkat çekti. Satın alırken dikkatten kaçabilen detayları işaret eden uzmanlar "Bunların kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor" diyerek o ayrıntıları bir bir sıraladı.

AW914474_02

'FREN' OPERASYONUNDA 20 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Dolandırıcılık çetelerinin, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satmaları birçok kişiyi mağdur ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti. Konya merkezli 10 ilde yürütülen soruşturmada Türkiye'ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ‘Fren' isimli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahıslar kurye yapılarak getirilen 115 araçtan 240 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

AW914474_03

“ÖNCELİKLE ARACIN KAPORTASINA BAKILMASI GEREKİYOR”

Son yıllarda ikinci el araç sektöründe önemli sorunlara yol açan 'change' ismi verilen bu yöntemle birçok vatandaş mağdur oluyor. Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken, güvendiği bir oto ekspertize gitmesi gerekiyor. Oto ekspertizde mutlaka söylemesi lazım, çoğu motor baktırmak istiyor, çoğu yürüyen baktırmak istiyor. Change arabalarda genelde aracın kaportasına bakılması gerekiyor. Kaporta, motor aksamının kontrol edilmesi gerekiyor. Kesme, ekleme, araca dışardan bir müdahale var mı bunlara bakılması gerekiyor. Bunlara bakılırsa yanılma payı sıfıra yakın oluyor” dedi.

AW914474_06

'ŞASİ NUMARASI' DETAYI

Şenol Uysal, araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, motor ve şasi numaralarına ise dikkat etmediğini belirtti. Aracı bilgisayara bağladıklarında ruhsattaki motor ve şasi numarası, bu bilgisayar ortamındaki numarayla ruhsattaki numaranın aynı olması gerektiğini ifade eden Uysal şu şekilde konuştu:
"Eğer aksi bir durum olur şasi numaraları tutmuyorsa bir anormallik olduğunu anlaşılması gerekiyor. Şasilerin olduğu yerde yalnız bu numaranın camda olanı değil, burada bulunan numara her şekilde değişebilir. Kaporta üzerindeki şasi numaraları olur o şasi numaralarının çevresinde işlem olup olmadığı da çok önemli. Boya, kaynak gibi müdahalenin olup olmadığı gibi incelenebilir. Bu şekilde incelendiği zaman kesinlikle change olayı gerçekleşmesi zor olur.”

AW914474_07

"BUNLARI KESİNLİKLE KONTROL ETMELERİ GEREKİYOR"

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amiri Komiser Şerif Coşkun, “Araç alacak kişiler, motor numarasında, şasi numarasında herhangi bir oynama, işlem var mı yok mu bunları kesinlikle kontrol etmeleri gerekiyor. Ruhsat bilgileri ile bu numaraların uyuşup uyuşmadığının kesinlikle kontrol edilmesinin büyük önemi var. Ayrıca araçta daha önceden tadilat işlemi yapılıp yapılmadığına dair trafik tescilde işlemlerini de kontrol etmeleri çok önemli” diye konuştu.

AW914474_05

AW914474_04

AW914474_01

İlginizi Çekebilir

İkinci el araba fiyatları için yeni zam uyarısı

İkinci el araba fiyatları için yeni zam uyarısı

 Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

 'Gezgin' ile kaçacaklardı... Tekne kaptanı bakın kim çıktı!

'Gezgin' ile kaçacaklardı... Tekne kaptanı bakın kim çıktı!

 Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktıBalta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı
Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"Kritik görüşmenin yayınlanmayan görüntüleri! "Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim"
O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyorduO başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık ikinci el araba change

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu

O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu

Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!

Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

CHP’de yeni kriz! İsmail Küçükkaya böyle anlattı: ‘Mansur Yavaş'ın o hamlesi şok etkisi yarattı bende’

CHP’de yeni kriz! İsmail Küçükkaya böyle anlattı: ‘Mansur Yavaş'ın o hamlesi şok etkisi yarattı bende’

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.