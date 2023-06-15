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İzmir açıklarında hareketli anlar: "Gezgin" ile yurt dışına kaçacaklardı! Tutuklanan tekne kaptanı bakın kim çıktı

15.06.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya bayraklı "Gezgin" adlı tekneye bindiler ve kaçmak üzere yurt dışına doğru yola koyuldular, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonla şok yaşadılar! Teknedeki 6 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Tekne kaptanı T.Ş. ile ilgili bir detay da dikkat çekti.

İzmir açıklarında hareketli anlar: "Gezgin" ile yurt dışına kaçacaklardı! Tutuklanan tekne kaptanı bakın kim çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan 5 eski asker ve 1 eski öğretmen yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Tekneye düzenlenen operasyonun ardından 6 şüpheli soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi. Tekne kaptanı T. Ş. hakkındaki suçlamaları reddetti. Tutuklanan T. Ş.'nin kardeşinin kimliği dikkat çekti.

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URLA AÇIKLARINDA GEZGİN'E OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

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8 KİŞİDEN 6'SI FETÖ'DEN ARANIYORDU

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

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KAPTAN TUTUKLANDI

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TEKNE KAPTANI O İSMİN KARDEŞİ ÇIKTI

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı U. Ş.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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(AA)

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fetö tekne

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